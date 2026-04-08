Το ADAF σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζουν το ΝΕΟn ΝΕΡΟ

Μια in situ πολυμεσική εγκατάστασηψηφιακών τεχνών με δωρεάν είσοδο

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), παρουσιάζει το «ΝΕΟn ΝΕΡΟ», μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών στον ιστορικό χώρο του Αδριάνειου Υδραγωγείου, στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι.

Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί από 15 έως 30 Απριλίου, καθημερινά 19:30–22:30, ενώ τα Σαββατοκύριακα 18–19 και 25–26 Απριλίου θα πραγματοποιούνται επιπλέον ζωντανές δράσεις (performances) κατά το διάστημα 20:30–21:20.

Πρόκειται για μια οπτικοακουστική εμπειρία που επαναπροσεγγίζει το Αδριάνειο Υδραγωγείο ως ενεργό σύστημα — μια καρδιά που εξακολουθεί να πάλλεται κάτω από την πόλη.

Η εγκατάσταση αποκαλύπτει μια συνθήκη, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν της υποδομής και στο παρόν της βιωσιμότητας, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στον πάνω κόσμο της πόλης και στον κάτω κόσμο του νερού. Το νερό παύει να είναι απλώς πόρος και γίνεται παλμός, μνήμη και κυκλοφορία.

Η εγκατάσταση αξιοποιεί αληθινά δεδομένα (real data) σχετικά με την ποιότητα του νερού, τα οποία επηρεάζουν το οπτικοακουστικό περιβάλλον μετατρέποντάς το σε ένα δυναμικό σύστημα. Αξιοποιεί πραγματικά τρισδιάστατα σκαναρίσματα του χώρου της δεξαμενής και δομές που παραπέμπουν σε νευρωνικά δίκτυα και υδρολογικές διαδρομές του δικτύου. Μέσα από ψηφίδες και ψηφιακές ροές η εικόνα δεν αναπαριστά απλώς — αλλά αναδομεί και προσομοιώνει τον χώρο.

Η δραματουργία της εγκατάστασης εξελίσσεται ως μια σταδιακή αποκάλυψη μέσα από τέσσερις συνθήκες:
Το Σκοτάδι — Πριν τη Ροή,
Το Νερό — Χάραξη του δικτύου,
Η Καρδιά / Υδραγωγείο — Σύγκλιση υπόγειου και επίγειου κόσμου,
Η Μνήμη — Το πέρασμα στην αδιάκοπη, αόρατη ροή.

Το κοινό παρακολουθεί την εμπειρία χωρίς να εισέρχεται στον χώρο, διατηρώντας μια ιδιαίτερη σχέση παρατήρησης με το εσωτερικό του υδραγωγείου.

Τις ημέρες των ζωντανών performance, η εγκατάσταση ενεργοποιείται περαιτέρω μέσα από την παρουσία ενός ενδιάμεσου όντος που συνδέει τον επίγειο και τον υπόγειο κόσμο και λειτουργεί ως μύστης της τελετουργικής ενεργοποίησης της εγκατάστασης, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία του κοινού.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο προσεγγίζεται ως ένα σταυροδρόμι δύο κόσμων: του ορατού και του αόρατου, της ταχύτητας και της συνέχειας, του νερού και του φωτός. Όπως η καρδιά συγκεντρώνει και διανέμει το αίμα, έτσι και το υδραγωγείο συγκεντρώνει και διοχετεύει το νερό στην πόλη έως και σήμερα.

Στρατηγική διάσταση

Παράλληλα, η δράση αναδεικνύει τη σύγχρονη στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για την αξιοποίηση του φυσικού πόρου του Αδριάνειου Υδραγωγείου για μη πόσιμες χρήσεις. Μέσα από την ανάπτυξη νέων δικτύων στην πόλη, η ΕΥΔΑΠ προωθεί τη χρήση αυτού του διαθέσιμου υδατικού αποθέματος για ανάγκες όπως άρδευση και αστικές εφαρμογές, προσκαλώντας τους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του πόσιμου νερού. Με τον τρόπο αυτό, το ιστορικό υδραγωγείο μετατρέπεται σε εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης πόρων, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη - Διακόπηκε η κυκλοφορία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: H ιστορική «βόλτα» γύρω από τη Σελήνη σε 5 στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026» με μηνύματα για επίδειξη δύναμης

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του λαού, αυτό θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

12:10ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα κρίση της αγοράς εργασίας δεν είναι ποσοτική. Είναι ποιοτική

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες - Πάνω από 190.000 ευρώ η λεία τους

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

11:45ANNOUNCEMENTS

Το ADAF σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζουν: ΝΕΟn ΝΕΡΟ, Μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών στο Αδριάνειο Υδραγωγείο

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Μητσοτάκη σε φον ντερ Λάιεν: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό των νέων- Οι προτάσεις του πρωθυπουργού

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή ισότητα: Πώς το Nova 5G Home Internet φέρνει γρήγορες ταχύτητες σε κάθε σπίτι

11:37WHAT THE FACT

Δύο υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σε τροχιά σύγκρουσης στον γαλαξία Markarian 501

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Κανένας κίνδυνος για μπλακ άουτ» – Πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιο είναι το πιο επώδυνο τσίμπημα στον κόσμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

