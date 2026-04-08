Το ADAF σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζουν το ΝΕΟn ΝΕΡΟ

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), παρουσιάζει το «ΝΕΟn ΝΕΡΟ», μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών στον ιστορικό χώρο του Αδριάνειου Υδραγωγείου, στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι.



Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί από 15 έως 30 Απριλίου, καθημερινά 19:30–22:30, ενώ τα Σαββατοκύριακα 18–19 και 25–26 Απριλίου θα πραγματοποιούνται επιπλέον ζωντανές δράσεις (performances) κατά το διάστημα 20:30–21:20.

Πρόκειται για μια οπτικοακουστική εμπειρία που επαναπροσεγγίζει το Αδριάνειο Υδραγωγείο ως ενεργό σύστημα — μια καρδιά που εξακολουθεί να πάλλεται κάτω από την πόλη.



Η εγκατάσταση αποκαλύπτει μια συνθήκη, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν της υποδομής και στο παρόν της βιωσιμότητας, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στον πάνω κόσμο της πόλης και στον κάτω κόσμο του νερού. Το νερό παύει να είναι απλώς πόρος και γίνεται παλμός, μνήμη και κυκλοφορία.



Η εγκατάσταση αξιοποιεί αληθινά δεδομένα (real data) σχετικά με την ποιότητα του νερού, τα οποία επηρεάζουν το οπτικοακουστικό περιβάλλον μετατρέποντάς το σε ένα δυναμικό σύστημα. Αξιοποιεί πραγματικά τρισδιάστατα σκαναρίσματα του χώρου της δεξαμενής και δομές που παραπέμπουν σε νευρωνικά δίκτυα και υδρολογικές διαδρομές του δικτύου. Μέσα από ψηφίδες και ψηφιακές ροές η εικόνα δεν αναπαριστά απλώς — αλλά αναδομεί και προσομοιώνει τον χώρο.



Η δραματουργία της εγκατάστασης εξελίσσεται ως μια σταδιακή αποκάλυψη μέσα από τέσσερις συνθήκες:

Το Σκοτάδι — Πριν τη Ροή,

Το Νερό — Χάραξη του δικτύου,

Η Καρδιά / Υδραγωγείο — Σύγκλιση υπόγειου και επίγειου κόσμου,

Η Μνήμη — Το πέρασμα στην αδιάκοπη, αόρατη ροή.

Το κοινό παρακολουθεί την εμπειρία χωρίς να εισέρχεται στον χώρο, διατηρώντας μια ιδιαίτερη σχέση παρατήρησης με το εσωτερικό του υδραγωγείου.



Τις ημέρες των ζωντανών performance, η εγκατάσταση ενεργοποιείται περαιτέρω μέσα από την παρουσία ενός ενδιάμεσου όντος που συνδέει τον επίγειο και τον υπόγειο κόσμο και λειτουργεί ως μύστης της τελετουργικής ενεργοποίησης της εγκατάστασης, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία του κοινού.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο προσεγγίζεται ως ένα σταυροδρόμι δύο κόσμων: του ορατού και του αόρατου, της ταχύτητας και της συνέχειας, του νερού και του φωτός. Όπως η καρδιά συγκεντρώνει και διανέμει το αίμα, έτσι και το υδραγωγείο συγκεντρώνει και διοχετεύει το νερό στην πόλη έως και σήμερα.

Στρατηγική διάσταση

Παράλληλα, η δράση αναδεικνύει τη σύγχρονη στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για την αξιοποίηση του φυσικού πόρου του Αδριάνειου Υδραγωγείου για μη πόσιμες χρήσεις. Μέσα από την ανάπτυξη νέων δικτύων στην πόλη, η ΕΥΔΑΠ προωθεί τη χρήση αυτού του διαθέσιμου υδατικού αποθέματος για ανάγκες όπως άρδευση και αστικές εφαρμογές, προσκαλώντας τους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του πόσιμου νερού. Με τον τρόπο αυτό, το ιστορικό υδραγωγείο μετατρέπεται σε εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης πόρων, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.