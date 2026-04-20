Η Νεφέλη Φασούλη καλοσωρίζει το καλοκαίρι με μουσική και φως - Στις 2 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων

Snapshot Η Νεφέλη Φασούλη πραγματοποιεί δύο συναυλίες, στις 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και στις 2 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα.

Η παράσταση περιλαμβάνει νέα και παλιά τραγούδια με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες.

Τα εισιτήρια κοστίζουν από 15€ (Early Bird) έως 20€ (ταμείο), με πόρτες ανοιχτές στις 19:30 και έναρξη στις 21:00.

Η μπάντα της Νεφέλης Φασούλη περιλαμβάνει πλήκτρα, μπάσο, τύμπανα, κιθάρα και έγχορδα όπως τσέλο και σάζι.

Η παραγωγή οργανώνεται από την Fishbowl Music Tank, με ήχοληψία από τον Βασίλη Αλεξόπουλο.

Η Νεφέλη Φασούλη μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα ‘ρθει και ταξιδεύει παντού στην Ελλάδα, να το ακούσουμε όλοι.

Μαζί με την μπάντα-ρα της μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα για λίγη ανοιχτωσιά, τζιν-σόδα και καθαρό αέρα. Καινούργια τραγούδια, και παλιά (πιο καινούργια από καινούργια), ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, φώτα και χρυσόσκονη, συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι.

Πρόσωπα δικά μας, ραντεβού κάτω από τ’ άστρα να γίνουμε πολλά!

Save the date:

ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ

Πέμπτη 11 Ιουνίου | Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 2 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων - Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα



Προπώληση εδώΤιμές εισιτηρίων: Early Bird: 15€ | Προπώληση: 17€ | Ταμείο: 20€

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30 | Έναρξη: 21:00



Συντελεστές:

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος



Φωτογραφία Αφίσας: Stephie Grape

Artwork: Markos Zouridakis



Οργάνωση Παραγωγής: Fishbowl Music Tank

