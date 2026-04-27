Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με φορέα υλοποίησης το «Μαζί για το Παιδί»

Μια νέα πρωτοβουλία ανακοίνωσε η Stoiximan, στο πλαίσιο του συνεδρίου Mind the Game, με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας IROES.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανάμεσα στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Stoiximan, Νίκο Φλίγκο, με επίκεντρο την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, τον ρόλο του σχολείου και την ανάγκη ουσιαστικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης των σχέσεων στη σχολική κοινότητα απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με φορέα υλοποίησης το «Μαζί για το Παιδί», μέσω του Συμβουλευτικού του Κέντρου, το οποίο στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες με μακρά εμπειρία σε ζητήματα σχολικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, με αποκλειστική χρηματοδότηση της Stoiximan, κατά το σχολικό έτος 2026-2027 θα υποστηριχθούν 1.200 εκπαιδευτικοί στην Αθήνα και την Περιφέρεια, μέσα από κύκλους ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων. Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της σχολικής ζωής.

Οι θεματικές των σεμιναρίων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού, τον θυμό και τις παραβατικές συμπεριφορές στην εφηβεία, το άγχος εξετάσεων και επιδόσεων, τη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο, την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στη δωρεάν συμβουλευτική γραμμή 11525 του «Μαζί για το Παιδί» για περαιτέρω υποστήριξη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και η βελτίωση των σχέσεων μέσα στην σχολική κοινότητα απαιτούν συνέργειες, συνέπεια και ουσιαστική επένδυση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται σύνθετες και απαιτητικές καταστάσεις και είναι σημαντικό να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία, τη γνώση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Η συνεργασία αυτή κινείται σε μια ουσιαστική κατεύθυνση, καθώς ενισχύει πρακτικά τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος πιο ασφαλούς, πιο συμπεριληπτικού και πιο υποστηρικτικού για κάθε παιδί».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, σημείωσε:
«Στην Stoiximan πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευθύνη έχει πραγματικό νόημα όταν απαντά σε υπαρκτές ανάγκες με τρόπο ουσιαστικό, οργανωμένο και με διάρκεια. Το σχολείο είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς χώρους διαμόρφωσης της προσωπικότητας, των σχέσεων και της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Για αυτό και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μπορούμε να συμβάλουμε σε μια πρωτοβουλία που επενδύει στην πρόληψη και στη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της σχολικής ζωής: των εκπαιδευτικών. Μέσα από το πρόγραμμα IROES, θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος πιο ασφαλούς, πιο υποστηρικτικού και πιο έτοιμου να αντιμετωπίζει ουσιαστικά φαινόμενα εκφοβισμού».

Η Προέδρος του Μαζί για το Παιδί κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε:
«Στο Μαζί για το Παιδί διαπιστώνουμε καθημερινά πόσο σύνθετες έχουν γίνει οι ανάγκες της σχολικής κοινότητας και πόσο σημαντικό είναι να ενισχύονται ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί. Ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μέσα από το Συμβουλευτικό μας Κέντρο, θα συμβάλουμε στην επιμόρφωση και ενδυνάμωση περίπου 1.200 εκπαιδευτικών στην Αθήνα και στην Περιφέρεια κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η δυνατότητα να προσφέρουμε γνώση, πρακτικά εργαλεία και περαιτέρω υποστήριξη μέσω της γραμμής 11525 αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που μπορεί να ενισχύσει έμπρακτα το σχολικό περιβάλλον».

Η νέα αυτή δράση ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας IROES της Stoiximan, μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της υγείας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Stoiximan συνεχίζει να μετατρέπει την κοινωνική ευθύνη σε πράξη, επενδύοντας σε δράσεις που στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Novibet
