Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ για 3η συνεχόμενη χρονιά χορηγός στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

«Δύναμή μας, η Ροή μας»

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός ενυδάτωσης του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του σχέση με τον αθλητισμό και τις αξίες που τον χαρακτηρίζουν.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά συμβολικά από τα Ιωάννινα, τόπο προέλευσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ και έδρα της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. Η επίσημη παρουσίαση των ομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου στα Ιωάννινα, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 6 Μαΐου, θα δοθεί και η εκκίνηση του αγώνα, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός κορυφαίου ποδηλατικού γεγονότος διεθνών προδιαγραφών.

dei-static-1.jpg

Σε έναν διεθνή αγώνα υψηλών απαιτήσεων, όπου η αντοχή, η στρατηγική και η συγκέντρωση δοκιμάζονται σε κάθε διαδρομή, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στέκεται διαρκώς στο πλευρό των αθλητών, καλύπτοντας τις ανάγκες ενυδάτωσης τους και υποστηρίζοντας ενεργά τη διοργάνωση. Με αξίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτότητά του: καθαρότητα, ενέργεια και φυσική ροή, συμβάλλει στη συνολική εμπειρία του αγώνα.

Ο μεγάλος τερματισμός στις 10 Μαΐου στο Σύνταγμα θα ολοκληρώσει εντυπωσιακά τη διοργάνωση, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε σημείο αναφοράς του αγώνα. Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον παλμό της διοργάνωσης και να γίνει μέρος της «ροής» του, μέσα από βιωματικές και διαδραστικές ενέργειες.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε διοργανώσεις που εμπνέουν, ενώνουν και προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι, αναδεικνύοντας στην πράξη το μήνυμά του: «Δύναμή μας, η Ροή μας».

Novibet
