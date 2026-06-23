Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έρχεται στην COSMOTE TV

Το COSMOTE SPORT 5HD θα φιλοξενήσει και τις 17 ειδικές διαδρομές

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Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έρχεται στην COSMOTE TV
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Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 έρχεται το τετραήμερο 25-28 Ιουνίου, με όλη τη δράση να μεταδίδεται στην COSMOTE TV. Το COSMOTE SPORT 5HD θα φιλοξενήσει και τις 17 ειδικές διαδρομές του 8ου γύρου του FIA World Rally Championship (WRC) για το 2026, ενώ η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων, προσφέροντας πλούσια κάλυψη και μεταφέροντας όλα τα τελευταία νέα μέσα από ειδικές εκπομπές.

Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα συντονιστούν την Πέμπτη 25/6 στο COSMOTE SPORT 5HD για να παρακολουθήσουν το Shakedown (09.00), ενώ την ίδια μέρα στις 19:00 θα γίνει και η «εκκίνηση» της αγωνιστικής δράσης με την υπερειδική διαδρομή EKO Super Special Stage, η οποία θα λάβει χώρα στο The Ellinikon Sports Park στο Ελληνικό (θα μεταδοθεί live και από το YouTube κανάλι της COSMOTE TV). Την Παρασκευή 26/6 θα διεξαχθούν οι ειδικές διαδρομές Βωξίτες, Παρνασσός, Στείρι 1, Ελικώνας, Στείρι 2 και Θήβα. Το Σάββατο 27/6 θα ακολουθήσουν οι ειδικές διαδρομές Γυμνό 1, Κολλίνες, Μαίναλο, Κεφαλάρι, Γυμνό 2 και Μαίναλο 2. Το «Ράλλυ των Θεών» θα ρίξει αυλαία την Κυριακή 28/6 με τις ειδικές διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι 1, Λουτράκι 1, Άγιοι Θεόδωροι 2 και Λουτράκι 2 Wolf Power Stage.

Η εκπομπή «Acropolis Rally Show» με τους Κώστα Ψάρρα και Γιάννη-Μάριο Παπαδόπουλο και καλεσμένο τον πρωταθλητή ράλλυ χώματος Γιώργο Αμούτζα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών καθημερινά, από την Τετάρτη 24/6 έως και την Κυριακή 28/6. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η εκπομπή θα πραγματοποιεί ζωντανές συνδέσεις από ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Ελληνικό και το Λουτράκι, μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ, ενώ θα παρουσιάσει συνεντεύξεις, αφιερώματα, καθώς και παρασκήνιο από τον μεγάλο αγώνα.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων:

WRC ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (COSMOTE SPORT 5HD)

Τετάρτη 24/6

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (19:00)

Πέμπτη 25/6

Shakedown (9:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (17:30 & COSMOTE SPORT START & YouTube κανάλι COSMOTE TV)

SS1 EKO Super Special Stage (19:00 & COSMOTE SPORT START & YouTube κανάλι COSMOTE TV)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (21:00 & COSMOTE SPORT START & YouTube κανάλι COSMOTE TV)

Παρασκευή 26/6

SS2 Βωξίτες (8:45)

SS3 Παρνασσός (9:50)

SS4 Στείρι 1 (11:10)

SS5 Ελικώνας (13:35)

SS6 Στείρι 2 (14:45)

SS7 Θήβα (16:55)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (19:30)

Σάββατο 27/6

SS8 Γυμνό 1 (7:50)

SS9 Κολλίνες (9:15)

SS10 Μαίναλο 1 (11:00 & COSMOTE SPORT START)

SS11 Κεφαλάρι (12:55)

SS12 Γυμνό 2 (16:35)

SS13 Μαίναλο 2 (19:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (20:30)

Κυριακή 28/6

SS14 Άγιοι Θεόδωροι 1 (8:25)

SS15 Λουτράκι 1 (9:30)

SS16 Άγιοι Θεόδωροι 2 (12:10)

SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage (14:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (15:45)

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