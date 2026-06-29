Τα Public επενδύουν στην αγορά των AI συσκευών και φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περνά από τη θεωρία στην πράξη και γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, τα Public επενδύουν δυναμικά στη νέα γενιά AI συσκευών, φέρνοντας στους καταναλωτές smartphones και laptops που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να απλοποιούν καθημερινές εργασίες και να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο.

Παράλληλα, τα Public κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης του κοινού με τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας δωρεάν το Public Course «AI for Everyone» αξίας 150€ σε όλα τα μέλη Public+ με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές δεν αποκτούν μόνο μια νέα συσκευή, αλλά και τα απαραίτητα εφόδια για να αξιοποιήσουν στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα AI συσκευών στα Public

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στα φυσικά καταστήματα των Public και στο public.gr μια ευρεία γκάμα AI smartphones και AI laptops από κορυφαίους κατασκευαστές, με λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν την τεχνολογία πιο χρήσιμη και πιο προσιτή στην καθημερινότητα. Από την οργάνωση εργασιών και την αναζήτηση πληροφοριών μέχρι τη μετάφραση κειμένων, τη λήψη καλύτερων φωτογραφιών και τη δημιουργία περιεχομένου, οι νέες AI συσκευές μετατρέπουν την τεχνητή νοημοσύνη από μια σύνθετη τεχνολογία σε έναν πρακτικό καθημερινό βοηθό για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Από τεχνολογική τάση σε καθημερινό εργαλείο

Με τη νέα τους καμπάνια «Μπάι Μπάι. Έχω AI.», τα Public αναδεικνύουν τη μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης από ένα εξειδικευμένο εργαλείο σε μια τεχνολογία που βρίσκεται πλέον στα χέρια των καταναλωτών και μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινότητά τους. Η καμπάνια εστιάζει σε πραγματικές ανάγκες και καθημερινές στιγμές: όταν ο χρόνος δεν είναι αρκετός, όταν απαιτείται άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, όταν χρειάζεται μια μετάφραση, μια καλύτερη φωτογραφία ή βοήθεια στην οργάνωση των υποχρεώσεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης που βοηθά τους ανθρώπους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν πραγματική αξία.

Σεμινάριο AI για όλα τα μέλη Public+

Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας, τα Public προσφέρουν δωρεάν το Public Course "ΑΙ for Everyone”, αξίας 150 €, σε όλα τα μέλη Public+, με κάθε αγορά AI laptop και AI smartphone. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι καταναλωτές να μάθουν περισσότερα για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Ανακαλύψτε τη νέα γενιά AI συσκευών στα Public και μάθετε πώς η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μια πιο έξυπνη καθημερινή εμπειρία. Technology AI | Public.gr