To EJEKT Festival και το For303 παρουσιάζουν τους Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο των Bob Moses έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205.

Με ήχο που συνδυάζει το deep house, τα κιθαριστικά riffs, τον ατμοσφαιρικό ήχο και το λυρικό βάθος, οι Bob Moses έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ταυτότητα στη σύγχρονη μουσική σκηνή, με έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της ροκ μουσικής.

Από την μεγάλη επιτυχία του "Tearing Me Up", που τους χάρισε βραβείο Grammy, μέχρι τα αγαπημένα "Love Brand New", "Back Down", "Nothing But You" και "Desire", το συγκρότημα έχει αποκτήσει ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό ανά τον πλανήτη, χάρη στις ατμοσφαιρικές συνθέσεις και τις καθηλωτικές live εμφανίσεις του που έχουν πολλά εκατομμύρια streams στο youtube και άλλες πλατφόρμες.

Οι Tom Howie και Jimmy Vallance ξεκίνησαν την πορεία τους στον Καναδά, βρήκαν δημιουργική στέγη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Οι εμφανίσεις τους σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Coachella, το Lollapalooza και το Glastonbury, καθώς και οι sold out περιοδείες τους σε Ευρώπη και Αμερική, έχουν εδραιώσει τη φήμη τους ως ένα από τα πιο δυνατά live acts του είδους.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 31€, 34€, 36€

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489