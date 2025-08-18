Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας συνέλαβαν έναν 54χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Μενίδι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 8-8-2025 στην περιοχή των Αχαρνών, 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αχαρνών, κινούμενος με δίκυκλο που χρησιμοποιεί ως διανομέας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-12- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό ακατέργαστης κάνναβης,

-3- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -81- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και

-2- κινητές συσκευές τηλεφώνων παλαιάς τεχνολογίας .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.