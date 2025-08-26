Καταδίωξη διαρρηκτών σε γειτονιά του Πειραιά - Κρυβόταν κάτω από αυτοκίνητο για να γλιτώσει

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν έπειτα από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας την ώρα που επιχειρούσαν να διαρρήξουν ισόγειες κατοικίες σε γειτονιά του Πειραιά.

Κάτοικος βλέποντας τους Διαρρήκτες να προσπαθούν να εισβάλλουν σε διαμέρισμα αμέσως κάλεσε το 100. Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τους υπόπτους, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην ήσυχη γειτονιά του Πειραιά.

Ο πρώτος συνελήφθη στην οδό Λαμπράκη, ο δεύτερος εντοπίστηκε κρυμμένος κάτω από όχημα στη Μαιζώνος με Λαμψάκου, ενώ ο τρίτος βρέθηκε λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Νισύρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες είχαν ήδη επιχειρήσει να διαρρήξουν δύο μονοκατοικίες — στη Διστόμου , όπου εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης σε παράθυρο, και στη Δ. Ράλλη με σημάδια διάρρηξης στην κεντρική είσοδο.

Μάρτυρας τούς αναγνώρισε επιτόπου, επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή τους.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής.