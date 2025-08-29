Συνελήφθη 31χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικά συσκευές ατμίσματος με κάνναβη από τις ΗΠΑ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στο Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα με 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 31χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται ότι εισήγαγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες συσκευές ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στα Εξάρχεια. Η σύλληψη έγινε χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στο Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα με 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων. Μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, οι αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη παράδοση, κατά την οποία ο 31χρονος συνελήφθη.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι και στην κατοχή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • 50 συσκευές ατμίσματος με κάνναβη (100 γρ.),

  • 2 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (13,1 γρ.),

  • 100 ευρώ,

  • ζυγαριά ακριβείας,

  • 2 τρίφτες κάνναβης,

  • κινητό τηλέφωνο και

  • δίκυκλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συσκευές ατμίσματος με κάνναβη είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε νεαρές ηλικίες, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές. Οι αρχές τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις για την προστασία των νέων από τέτοιες απειλές θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

