Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί χούλιγκαν για βίαιη ληστεία με οπαδικό κίνητρο

Αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στη σύλληψη δύο 24χρονων , κατηγορούμενων για επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο. Η δράση τους σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Αυγούστου, όταν επιτέθηκαν σε δύο άτομα που επιβιβάζονταν σε δίκυκλο.

Ο πρώτος δράστης, αφού φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, αποβιβάστηκε από όχημα και επιτέθηκε με γροθιές και κεφαλιά σε έναν από τους παθόντες, προσπαθώντας να αφαιρέσει βίαια μπλούζα με διακριτικά ομάδας. Τη στιγμή της επίθεσης, συνάντησε και δεύτερο συνεργό που βοήθησε στην επίθεση, η οποία τελικά σταμάτησε χάρη στην παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Στην αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψή τους. Χθες, 1η Σεπτεμβρίου, ο ένας συνελήφθη το μεσημέρι, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα με τη βοήθεια ειδικών αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά τη σύλληψή του, ο δεύτερος κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει καταρριχόμενος από το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου της κατοικίας του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά στον τόπο της επίθεσης, κράνος και ηλεκτρονική συσκευή για την ανίχνευση κρυφών καμερών, μικροφώνων και άλλων συσκευών παρακολούθησης.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμπονται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.