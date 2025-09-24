Αυτός είναι ο Παλαιστίνιος με το ψαλίδι που χτύπησε πολίτη και δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια

Αυτός είναι ο Παλαιστίνιος που χτύπησε πολίτη και αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας

Αυτός είναι ο Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε έναν ανυποψίαστο αλλοδαπό επί της οδού Μάρνη το βράδυ της Τρίτης.

Ο 24χρονος δράστης, κραδαίνοντας ένα γυάλινο μπουκάλι, πλησίασε τον περαστικό και τον χτύπησε στο κεφάλι αφήνοντάς τον αναίσθητο. Ο δράστης του άρπαξε το τσαντάκι και αρχικά εξαφανίστηκε ενώ ο ανυποψίαστος πολίτης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς με τη ζωή του να μην διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο στην Ομόνοια το βράδυ της Τρίτης. Ο δράστης εκείνη την ώρα κρατούσε το ψαλίδι και ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μια γυναίκα. Όταν είδε τους αστυνομικούς ο 24χρονος νευρίασε. Πρώτα επιτέθηκε σε έναν από αυτούς και τον δάγκωσε στο δεξί του πόδι και στη συνέχεια κλώτησε τον άλλο στο κράνος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κα.

Στο μεταξύ, τη διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη έπειτα από τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας δρομολογεί η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.