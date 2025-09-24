Άμεση απέλαση στον Παλαιστίνιο που επιτέθηκε με μπουκάλι σε περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας

Τη διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη έπειτα από τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας δρομολογεί η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση όπου δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, κινείται άμεσα η διαδικασία επανεξέτασης και πιθανής ανάκλησης του καθεστώτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπηρεσία Ασύλου έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος και να προχωρήσει η υπόθεση του συλληφθέντα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, αρχικά ο νεαρός επιτέθηκε σε έναν άνδρα στην οδό Μάρνης γύρω στις 20:00, όπου τον χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι μέχρι να τον αφήσει αναίσθητο και του άρπαξε τσαντάκι με χρήματα. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Δύο ώρες μετά, περίπου στις 22:00, ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν ετοιμαζόταν να επιτεθεί με ψαλίδι σε μια γυναίκα. Αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών, αντέδρασε βίαια. Αρχικά δάγκωσε στο πόδι έναν αστυνομικό και κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.

Τελικά συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.