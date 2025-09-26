Κυψέλη: Άγρια επίθεση ανηλίκων με ξύλα σε 17χρονο μέσα στο σχολείο

Σοβαρό περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/06) σε λύκειο της Κυψέλης, όταν τρεις μαθητές επιτέθηκαν με ξύλα σε 17χρονο συμμαθητή τους μέσα στο προαύλιο.

Το θύμα δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα μοτοσικλέτας του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια παραδόθηκε στη μητέρα του.

Οι τρεις ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν, ενώ τα ξύλα που χρησιμοποίησαν στην επίθεση κατασχέθηκαν από τις αρχές.