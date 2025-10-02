Κυψέλη: Συνελήφθη νοσηλευτής με όλμο και χειροβομβίδα – Ανήκει στους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 57χρονο άνδρα, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλα και εκρηκτικά στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο άνδρας που εργάζεται ως νοσηλευτής σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, κατείχε μεταξύ άλλων όλμο, χειροβομβίδες, δακρυγόνα και σφαίρες.

Η αστυνομία ενημερώθηκε αρχικά για έναν άνδρα που περιφερόταν στην περιοχή, παρουσιάζοντας ψευδώς την ιδιότητα του αστυνομικού και πραγματοποιώντας ελέγχους. Μετά από συντονισμένες έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νοσηλευτή, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ανήκει στους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» και ασχολείται με «μεγάλα πράγματα».

Η υπόθεση θέτει υπό αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη προς άτομα που κατέχουν ευαίσθητες θέσεις, όπως αυτή του νοσηλευτή, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με παράνομη οπλοκατοχή και προσποίηση αρχής.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση και τον σκοπό των όπλων, ενώ εξετάζουν τη σύνδεση του 57χρονου με οργανώσεις που προβάλλουν παρόμοιες ιδεολογίες.