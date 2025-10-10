Συνελήφθη για απείθεια ο Ιρακινός που επιτέθηκε στον μηχανοδηγό του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Συνελήφθη ξανά τα ξημερώματα της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί μόλις λίγα 24ωρα νωρίτερα σε μηχανοδηγό συρμού του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Ο 19χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγείται προς απέλαση, συνελήφθη αυτή τη φορά για απείθεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και πάλι στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του κάνουν έλεγχο, αντιστάθηκε και συνεπλάκη μαζί τους. Ο 19χρονος Ιρακινός που έχει δηλώσει άστεγος, όσες φορές έχει συλληφθεί, ακόμη και την προηγούμενη για την επίθεση στον μηχανοδηγό, παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τους οποίους συνεχώς παραβιάζει.

Η αστυνομία έχει στείλει έγγραφο στον εισαγγελέα και τον έχει ενημερώσει για την παραβίαση των περιοριστικών όρων, ωστόσο ποτέ το δικαστήριο δεν δίνει εντολή για τη σύλληψη και την κράτησή του.