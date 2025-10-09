«Θα σας γαμ…» – Προς απέλαση ο 19χρονος Ιρακινός που επιτέθηκε σε μηχανοδηγό του Μετρό

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι ανάλογο. Τρεις μήνες νωρίτερα, είχε επιτεθεί σε επιβάτες του Μετρό και είχε φυλακιστεί.

Φυσικά, ο 19χρονος από το Ιράκ δεν έβαλε μυαλό. Στις 08 Δεκεμβρίου 2024, είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών χωρίς αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Με την ίδια προκλητική συμπεριφορά επιτέθηκε και σε επιβάτες αλλά και σε οδηγό συρμού της Γραμμής 3 του Μετρό, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

«Δεν σέβομαι, όχι. Θα πάω στη χώρα μου τώρα, να υπογράψω τα χαρτιά να φύγω». Στη συνέχεια, αδιαφορεί πλήρως για το γεγονός ότι προηγουμένως είχε χτυπήσει τον οδηγό και μάλιστα ξεκίνησε να απειλεί φραστικά τον επιβάτη, λέγοντας: «Κλείσε το κινητό και ελάτε έξω για ξύλο να σας γαμ…».

Κατόπιν εορτής άρχισαν οι ενέργειες ώστε να ανακληθεί το καθεστώς ασύλου του, προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα.

Κατά την πρώτη επίθεση στο Μετρό, εις βάρος τουρίστα από τη Γερμανία, το θύμα της επίθεσης δεν κινήθηκε νομικά γιατί ήθελε να προλάβει την πτήση του. Κινήθηκε, όμως, το Μετρό που του έκανε μήνυση.

Ο 19χρονος δηλώνει γεννημένος την 1η Ιανουαρίου 2006, εισήλθε στην Ελλάδα τη 2α Σεπτεμβρίου 2019 από τη Σάμο ως ασυνόδευτο ανήλικο και είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο που σε πρώτο βαθμό απορρίφθηκε. Η συνέντευξη που έγινε στις 04 Νοεμβρίου 2020 στην Αττική είχε απόφαση α’ βαθμού απορριφθείσα 15 μέρες αργότερα.

Τελικώς, έλαβε άδεια διαμονής στις 27 Ιουλίου 2022, η οποία έληξε στις 26 Ιουλίου 2025. Δεν έχει κάνει αίτηση ανανέωσης κι εκπρόθεσμα, ενώ είχαν περάσει κοντά 2 χρόνια, κατέθεσε προσφυγή που έγινε δεκτή και πήρε άσυλο.

Κατά την παραμονή στην Ελλάδα, ο 19χρονος είχε νοσηλευτεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, αλλά και αδυναμία προσαρμογής σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, εκκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου.