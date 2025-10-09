Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου του αλλοδαπού για την επίθεση σε οδηγό του Μετρό

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη. Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.