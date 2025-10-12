Πατήσια: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 1 έτους - Κάπνιζε ναρκωτική ουσία δίπλα του ο πατέρας του!

Ένα βρέφος ενός έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Πατήσια. Το κοριτσάκι βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο σπίτι του, με τις πρώτες πληροφορίες να συνδέουν την κατάσταση του με την έκθεση σε ναρκωτικά καπνισμένα από τον πατέρα του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου 2025), όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε κλήση για έκτακτη ανάγκη σε διαμέρισμα της περιοχής των Πατησίων. Εκεί, εντόπισαν το βρέφος ηλικίας μόλις ενός έτους αναίσθητο, ενώ ο 27χρονος πατέρας του, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, συνελήφθη επιτόπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το παιδί υπέστη σοβαρή δυσφορία μετά την έκθεση σε καπνό ναρκωτικών που είχε καπνίσει ο πατέρας δίπλα του. Οι αρχές εξετάζουν αν η εισπνοή των ουσιών προκάλεσε την απώλεια των αισθήσεων του βρέφους, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί παρέχουν τις απαραίτητες θεραπείες και παρακολουθούν στενά την υγεία του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.