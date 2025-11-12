Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Νίκαια, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν όχημα που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο. Η επίθεση έγινε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο επενέβησαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Το καμένο Ι.Χ. υπέστη σοβαρές ζημιές, με τις αρχές να προχωρούν σε έρευνες για την υπόθεση.

Λίγη ώρα αργότερα, η σύζυγος του ιδιοκτήτη ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν. Στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για την ασφαλή απομάκρυνση του.

Η κυκλοφορία στην οδό Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα στη Νίκαια, έχει διακοπεί προσωρινά λόγω της επιχείρησης ελέγχου και εξουδετέρωσης του ύποπτου αντικειμένου.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο η ενέργεια να συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα του σωφρονιστικού υπαλλήλου.