Πήγαν να ξαφρίσουν ηλικιωμένη και έπεσαν πάνω στον αστυνομικό γιο της - Βίντεο ντοκουμέντο

​Όλα έδειχναν πως το σχέδιο των δύο Ρομά κακοποιών κυλούσε ρολόι.

Με την κλασική πλέον μέθοδο των «μαϊμού» υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, προσέγγισαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, πείθοντάς την πως η δήθεν «υψηλή τάση» στο ρεύμα απειλούσε να κάψει τα κοσμήματα και τις οικονομίες της. ​

Η γυναίκα τους άνοιξε την κεντρική είσοδο, ομως, αυτό που δεν γνώριζαν οι δράστες –με το βαρύ ποινικό μητρώο των 7 συλλήψεων και τη δράση σε εγκληματικές οργανώσεις– ήταν πως στο πίσω δωμάτιο κοιμόταν ο γιος της, εν ενεργεία αστυνομικός.

​Η στιγμή που η μητέρα ενημέρωσε τον γιο της για την επίσκεψη των «τεχνικών» ήταν και η στιγμή που το σενάριο των κακοποιών κατέρρευσε: Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη.

Με ψυχραιμία, κατάφερε να τους κρατήσει εντός του κτηρίου, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιούσε την Άμεση Δράση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αστυνομικοί της ασφάλειας εισέβαλλαν στην πολυκατοικία. Ακολούθησε άγρια καταδίωξη στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Οι Ρομά αντιστάθηκαν σθεναρά, χτυπώντας τους αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πεδίο μάχης.

​Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα, βάζοντας τέλος –τουλάχιστον προσωρινά– στη δράση της επικίνδυνης αυτής ομάδας.

