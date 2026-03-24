Κόρινθος: «Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή θα φτάσουν στην αστυνομία» - Η κατάθεση της ανήλικης

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί την 1η Απριλίου καθηγητής Γυμνασίου της Κορίνθου τον οποίο κατήγγειλε μαθήτρια του ότι την προσέγγισε στην τάξη κάνοντάς της άσεμνες προτάσεις.

Όπως ισχυρίζεται η 15χρονη στις αρχές: «Σηκώθηκα να βγω από την τάξη μετά το τέλος του μαθήματος. Ο καθηγητής μου είπε να περιμένω για να μιλήσουμε όπως και έγινε. Έφυγαν όλοι οι συμμαθητές μου από την τάξη και μείναμε οι δύο μας .Τότε άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα για εκείνον. Ένιωσα ντροπή και του είπα ότι δε νιώθω άνετα με όσα μου λέει όπως επίσης ότι δεν έχω κανένα συναίσθημα για εκείνον. Ο καθηγητής βλέποντας την αντίδρασή μου άλλαξε συζήτηση και ξεκίνησε να μου λέει για τα μαθήματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η πλευρά της ανήλικης υποστηρίζει ότι τις επόμενες μέρες θα εμφανιστούν ενώπιον της ασφάλειας Κορίνθου, που χειρίζεται την υπόθεση, έξι συμμαθήτριες της με σκοπό να προχωρήσουν σε καταγγελίες σε βάρος του 66χρονου μαθηματικού.

Ο ίδιος ωστόσο δηλώνει αθώος και πω ποτέ δεν τέλεσε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται και συγκεκριμένα υποστήριξε ότι: Ποτέ δεν προσέγγισα ερωτικά την μαθήτρια. Η μόνη συζήτηση που είχα μαζί της ήταν για τα μαθήματα και το βαθμό της. Θα λάμψει η αλήθεια σε λίγες μέρες.

Ο 66χρονος καθηγητής είναι πατέρας τριών παιδιών, δυο αγοριών κι ενός κοριτσιού που είναι δυο χρόνια μεγαλύτερο από την ανήλικη Είναι 38 χρόνια εκπαιδευτικός και τα 20 στο σχολείο που έγινε η καταγγελία.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου η ανήλικη θα κληθεί από τις αρχές για να καταθέσει εκ νέου παρουσία παιδοψυχολόγου ενώ ο καθηγητής μέχρι τη δίκη αφέθηκε ελεύθερος.

Εκτός από τον εκπαιδευτικό συνελήφθη και η υποδιευθύντρια του σχολείου η οποία ενώ ήταν η πρώτη που δέχθηκε την καταγγελία της ανήλικης, δεν ενήργησε άμεσα αναφέροντας στην ασφάλεια το περιστατικό. "Δεν πρόλαβα" ήταν η απάντησή της στην δικαιοσύνη. Και εκείνη θα δώσει εξηγήσεις σε μια εβδομάδα που έχει οριστεί δικάσιμος.

