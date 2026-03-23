Κόρινθος: Καθηγητής καταγγέλεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθήτριας
Μετά το τέλος της παράδοσης του μαθήματος ο καθηγητής ζήτησε από τους υπολοίπους μαθητές να αποχωρήσουν από τη τάξη πλην της ανήλικης, καταγγέλει ο πατέρας της
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του κοριτσιού προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι καθηγητής του Γυμνασίου όπου φοιτά η κόρη του, μετά το τέλος της παράδοσης του μαθήματος, ζήτησε από τους υπολοίπους μαθητές να αποχωρήσουν από τη τάξη πλην της ανήλικης και στην συνέχεια φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες προτάσεις σε βάρος του κοριτσιού.
