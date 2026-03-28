Κιλκίς: Έκλεψαν χαλκό και συσκευές αξίας άνω των 4.000 ευρώ
Σωλήνες χαλκού, προϊόντα και ηλεκτρικές συσκευές, συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, αφαίρεσαν δύο άντρες τις πρώτες πρωινές ώρες στις 22 Μαρτίου στο Κιλκίς, σε δύο κλοπές που πραγματοποίησαν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Μέρος των κλοπιμαίων κατασχέθηκε από τις οικίες τους και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Διαβάστε επίσης
16:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
16:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα
15:39 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για πρώτη φορά, υπολογιστής εντοπίζει σφάλμα σε σημαντική μελέτη φυσικής
09:55 ∙ WHAT THE FACT