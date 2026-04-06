Θρίλερ στην Παιανία: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου για τον εντοπισμό νεκρού άνδρα το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Παιανία.

Ο ίδιος, όπως περιέγραψε, είδε αρχικά το περιστατικό από το μπαλκόνι του και στη συνέχεια κατέβηκε στον δρόμο, όπου αντίκρισε τη σορό. Στο σημείο βρισκόταν και μια κοπέλα που πηγαινοερχόταν εμφανώς ταραγμένη, κοιτάζοντας το πτώμα. Εκείνη ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ ο μάρτυρας κάλεσε το ΕΚΑΒ.

«Ήμουν επάνω, μιλούσα στο τηλέφωνο και είδα μια κυρία που έκανε μπρος-πίσω. Κοίταξα από το παράθυρο και τη ρώτησα: “Άνθρωπος είναι;” Μου απάντησε “ναι”. Της είπα “παίρνω το ασθενοφόρο” και μου είπε “εγώ παίρνω την αστυνομία”. Τη ρώτησα αν είναι ζωντανός. Πλησίασα να δω το πτώμα και είδα ότι το αυτί του ήταν μαύρο», ανέφερε στο Newsbomb αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος διαμένει σε διπλανό σπίτι από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε χαντάκι, σε κοντινή απόσταση από παιδότοπο, σε μια περιοχή όπου συχνάζουν οικογένειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος έφερε ταινία τύπου tire-up (δεματικό) δεμένη γύρω από τον λαιμό του, στοιχείο που έχει θέσει σε συναγερμό τις Αρχές.

Οι περίοικοι αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ώρες δεν παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο ή κάποια ένταση στην περιοχή.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και προχωρούν σε αυτοψία, συλλέγοντας στοιχεία για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται ιατροδικαστής για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

