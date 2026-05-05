Γιαννιτσά: Θύμα απάτης 77χρονος - Πώς τον εξαπάτησαν και του πήραν 100.000 ευρώ

Ένας 77χρονος σε χωριό της περιοχής των Γιαννιτσών έπεσε θύμα καλοστημένηςάτης, όπου επιτήδειοι προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να του αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα αντικείμενα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία του ηλικιωμένου στην αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 3 Μαΐου, όταν ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 77χρονο και συστήθηκε ως λογιστής. Αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη του ηλικιωμένου, ισχυρίστηκε πως έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που είχε στο σπίτι του. Με αυτό το πρόσχημα, τον έπεισε να συγκεντρώσει τα τιμαλφή και τα μετρητά και να τα παραδώσει σε συνεργό του.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας δεύτερος δράστης εμφανίστηκε στην οικία του ηλικιωμένου και παρέλαβε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα χωρίς να κινήσει υποψίες. Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 10.200 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Ο 77χρονος αντιλήφθηκε την απάτη την επόμενη ημέρα και κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων για απάτη.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη συνεχή ανάγκη για αυξημένη προσοχή απέναντι σε απάτες με το πρόσχημα των λογιστών ή άλλων επαγγελματιών που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα από ευάλωτους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα όσων επικοινωνούν τηλεφωνικά ζητώντας χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα.