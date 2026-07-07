Τέλος τα μπλοκάκια: Οι κλήσεις της Τροχαίας περνούν στην ψηφιακή εποχή

Snapshot Η Τροχαία Αττικής αντικαθιστά τα παραδοσιακά μπλοκάκια με 390 smartphones τελευταίας τεχνολογίας για την έκδοση κλήσεων.

Κάθε παράβαση βεβαιώνεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικής εφαρμογής με πρόσβαση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

Οι πολίτες μπορούν να πληρώνουν τα πρόστιμα άμεσα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με κωδικό RF, χωρίς επισκέψεις σε υπηρεσίες.

Το νέο σύστημα μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει τη διαφάνεια και απελευθερώνει αστυνομικούς για πιο ενεργή παρουσία στους δρόμους.

Η ψηφιοποίηση εξασφαλίζει την καταγραφή όλων των παραβάσεων και βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών στο ιστορικό τους. Snapshot powered by AI

Η εποχή που οι τροχονόμοι έγραφαν τις κλήσεις με το γνωστό μπλοκάκι φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή, έχοντας πλέον στη διάθεσή της 390 smartphones τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω κοινής δωρεάς της Motor Oil και της Nova.

Με τον νέο εξοπλισμό, κάθε παράβαση θα βεβαιώνεται επιτόπου και αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από τις δύο εταιρείες.

Η διαδικασία γίνεται πλέον πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Ο τροχονόμος θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να αντλεί τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος από τις κεντρικές βάσεις δεδομένων, να καταχωρεί την παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και τυχόν διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ή πινακίδων. Παράλληλα, θα έχει άμεση εικόνα για τυχόν διοικητικές εκκρεμότητες του οδηγού.

Η ηλεκτρονική κλήση θα εκδίδεται με ενσωματωμένο κωδικό πληρωμής RF, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να εξοφλεί το πρόστιμο άμεσα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χωρίς επισκέψεις σε υπηρεσίες και περιττή ταλαιπωρία.

Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, απελευθερώνοντας αστυνομικούς από εργασίες γραφείου ώστε να βρίσκονται περισσότερο στον δρόμο. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διαφάνεια, καθώς κάθε παράβαση θα καταχωρείται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα και θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με πηγές της Τροχαίας, το νέο ψηφιακό σύστημα βάζει τέλος στα περιθώρια να «χαθεί» ή να μην εμφανιστεί μια κλήση, ενώ οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα του ιστορικού των παραβάσεών τους.

Η ψηφιοποίηση της Τροχαίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, με στόχο ταχύτερες διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.