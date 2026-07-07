Ξαναχτύπησε ο Αυστραλός πρωθυπουργός: Τα υπονοούμενα για τα «πεπόνια» της Γιαπωνέζας ομολόγου του

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, έκανε προσβλητικά σχόλια για την Ιαπωνέζα ομόλογό του Σαναέ Τακαΐτσι σχετικά με δύο πεπόνια που της δόθηκαν ως δώρο.

Τα σχόλια αυτά ακολούθησαν προηγούμενες ακατάλληλες δηλώσεις του Αλμπανέζε για την Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόνγκ.

Η αντιπολίτευση ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλιά του, τα οποία θεωρήθηκαν σεξιστικά και προσβλητικά για τις γυναίκες.

Παρά την υπεράσπιση από μέλη της κυβέρνησης, ο Αλμπανέζε τελικά ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του. Snapshot powered by AI

Από ατόπημα σε ατόπημα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος μετά τα απρεπή σχόλιά του για την συμπατριώτισσά του Κάιλι Μινονγκ, σε ένα podcast, φαίνεται πως δεν σταμάτησε εκεί, αλλά περιέλαβε στις ασεβείς αναφορές του και την Γιαπωνέζα ομόλογό του.

Ο Αλμπανέζε ρωτήθηκε για το επίσημο και συμβολικό δώρο της Σαναέ Τακαΐτσι, κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία, τα δύο πεπόνια που καλλιεργούνται στη Shizuoka, σηματοδοτώντας το άνοιγμα της αγοράς της Αυστραλίας στις εισαγωγές του φρούτου από την Ιαπωνία.

Η οικοδέσποινα Nikki Osborne ρώτησε αστειευόμενη αν η Τακαϊτσι είχε «περάσει λαθραία» τα πεπόνια μέσω του τελωνείου, κάνοντας μια χειρονομία και αναφερόμενη στην πληθωρική Πάμελα Άντερσον.

«Έχω μερικά πεπόνια», είπε ο Αλμπανέζε, κάνοντας μια παρόμοια χειρονομία στην οικοδέσποινα.

«Έφερε δύο, όπως κι εσύ... και είναι όμορφα», συμπλήρωσε με νόημα.

Wonder how #Japan feel about Albanese mocking their PM and sneering at the gift she gave to Albanese? DISGUSTING from Albanese. Hope he doesn't insult any other world leaders. #AMAGENDA

Strange how @skynewsAust and @abcnews aren't even mentioning this disgusting display. pic.twitter.com/R5DIwKT4ES — JILL (@1Swinging_Voter) July 5, 2026

Η εκπρόσωπος επικοινωνίας της αντιπολίτευσης Σάρα Χέντερσον προέτρεψε τον πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη από την Τακάιτσι και όλες τις γυναίκες μετά την εμφάνισή του στο podcast, λέγοντας ότι οι γυναίκες είχαν συρθεί στην «ωμή ομιλία του στα αποδυτήρια».

Η τελευταία κριτική ακολουθεί την επιλογή του Αλμπανέζε μεταξύ της Kylie Minogue, της Nicole Kidman και της Rhonda Burchmore, αποφασίζοντας με ποια διασημότητα θα κοιμόταν, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού.

Απαντώντας στην ερώτηση, ο πρωθυπουργός αν και δήλωσε νιόπαντρος μόλις 6 μηνών, απάντησε πώς με «διαφορά στήθους» θα επέλεγε την Κάιλι.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς και η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ υπερασπίστηκαν τον Αλμπανέζε μετά τις αντιδράσεις, επισημαίνοντας το μακροχρόνιο ιστορικό του στην υποστήριξη των γυναικών.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων ωστόσο ο Αλμπανέζε ζήτησε συγνώμη για τα σχόλιά του.