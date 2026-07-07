Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Ο 19χρονος βρισκόταν στη χώρα μας για διακοπές 

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Ρόδο 

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  • Ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο ενώ έκανε τζόκινγκ στο Αφάντου.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, κατέληξε.
  • Ο 61χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις αρχές.
  • Η ομάδα του, ΣΚ Αρτίς Μπρνο, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή.
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Τραγωδία σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Γέραμπεκ να χάνει τη ζωή του, την ώρα που βρισκόταν στη χώρα μας για διακοπές.

Ο 19χρονος αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στη Ρόδο μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα για διακοπές, όταν το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου την ώρα που ο Ντέιβιντ είχε βγει για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο νεαρός παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγάκι, με αποτέλεσμα παρά την μεταφορά του στο νοσοκομείο, να καταλήξει.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

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Η ποδοσφαιρική του ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

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