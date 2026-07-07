Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση, καθώς ο δράστης φορούσε μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και προσέγγισε το θύμα από πίσω, επιφέροντάς του περίπου 20 μαχαιριές σε κεφάλι, λαιμό, θώρακα και κοιλιακή χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 22χρονος από τη Γκαμπόν συνελήφθη στο Μιλάνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από επίθεση με περίπου 20 μαχαιριές σε έναν 55χρονο τουρίστα.
  • Η επίθεση έγινε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, με τον δράστη να φοράει μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και να πλησιάζει το θύμα από πίσω.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και το βίντεο έχει διαδοθεί ευρέως.
  • Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής φροντίδας, παρουσιάζοντας βελτίωση χωρίς μόνιμες επιπλοκές.
  • Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν την επίθεση προμελετημένη και χωρίς εμφανές κίνητρο, γεγονός που επιβαρύνει τη νομική θέση του κατηγορούμενου.
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Σοκαριστικό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά έξω από μπαρ, αλλά πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 22χρονο άνδρα από τη Γκαμπόν, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι μήκους 21 εκατοστών.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ο 22χρονος Λαμίν Σαϊντιλί συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση, καθώς ο δράστης φορούσε μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και προσέγγισε το θύμα από πίσω, επιφέροντάς του περίπου 20 μαχαιριές σε κεφάλι, λαιμό, θώρακα και κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και το βίντεο έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, δίνοντας σαφή εικόνα της επίθεσης.

Ο 22χρονος κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή. Οι εισαγγελικές Αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση προμελετημένη και χωρίς εμφανές κίνητρο, γεγονός που επιβαρύνει τη νομική θέση του κατηγορούμενου.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου και υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρότι τα τραύματα που έφερε στο στήθος και την κοιλιακή χώρα ήταν σοβαρά, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχαν μεγάλο βάθος.

Ο 55χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα μετεγχειρητικής εντατικής φροντίδας, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει συνεχή βελτίωση και χωρίς να εκτιμώνται μόνιμες επιπλοκές.

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