«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

Η Τζάνετ Ζίτινγκ θυμάται τη μέρα που συνειδητοποίησε ότι η οικογένειά της δεν ήταν όπως οι άλλες.

Όπως εξομολογήθηκε η 32χρονη στο αμερικανικό περιοδικό USA Today, θυμάται χαρακτηριστικά μια συζήτηση που είχε με ένα παιδί της γειτονιάς της, όταν εκείνη ήταν 8 ετών.

«Θυμάμαι ότι μιλούσα με ένα παιδί και μου είχε πει ότι έχει μόνο μία μαμά. Γυρνώντας σπίτι, σκεφτόμουν ότι λυπάμαι που δεν είχε περισσότερες», είπε.

Η Ζίτινγκ θεώρησε περίεργο το γεγονός ότι εκείνο το παιδί είχε μόλις μία μαμά, καθώς προέρχεται από μία πολυγαμική οικογένεια, κάτι που, μέχρι τότε, θεωρούσε φυσιολογικό.

Η 32χρονη μεγάλωσε με τον πατέρα της και τέσσερις μαμάδες, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής της μητέρας, ενώ έχει 44 αδέλφια, των οποίων, όπως λέει, θυμάται όλα τα ονόματα.

Λόγω της ασυνήθιστης ιστορίας της, η Ζίτινγκ έχει γίνει viral στα social media, όπου δημοσιεύει βίντεο, απαντώντας στις ερωτήσεις του κόσμου σχετικά με την οικογένειά της.

«Για μένα, ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό να μεγαλώνω σε μία τέτοια οικογένεια. Όμως, όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, μου υπενθυμίζουν ότι δεν είναι πράγματι φυσιολογικό για όλους, και μου δείχνουν μία άλλη όψη των πραγμάτων», εξηγεί η Ζίτινγκ.

«Όταν ήμουν παιδί, κρατούσαμε την οικογένεια μας μυστική από τους άλλους. Έτσι, τώρα που έχω μεγαλώσει, νιώθω μεγάλη ανακούφιση που μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό».

https://www.instagram.com/reel/DadV-aZmIBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέλος μιας αίρεσης

Η Ζίτινγκ εξήγησε ότι η οικογένειά της ανήκε σε μια αίρεση που ονομάζεται «The Work» − ένα παρακλάδι της Φονταμενταλιστικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ηγέτη τον Γουόρεν Τζεφς. Τα μέλη της αίρεσης, όπως και οι γονείς της Ζίτινγκ, ασκούν την πολυγαμία.

Ενώ η πολυγαμία, δηλαδή το να είναι κανείς παντρεμένος με περισσότερα από ένα άτομα, είναι παράνομη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Γιούτα, όπου και μεγάλωσε η Ζίτινγκ, έχει γίνει πλέον νόμιμη.

Η Ζίτινγκ ήταν η πρώτη από τα αδέρφια της που αποχώρησε από την αίρεση, πριν από περίπου 13 χρόνια. Σχεδόν τα μισά αδέρφια της αποχώρησαν και εκείνα, ενώ οι υπόλοιποι είναι ακόμη μέλη της αίρεσης.

«Πολλοί με ρωτούν αν χρειάστηκε να φύγω κρυφά για να δραπετεύσω από την αίρεση, αλλά στην πραγματικότητα απλά είπα στους γονείς μου ότι φεύγω και αυτό έκανα», είπε, τονίζοντας ότι στην αρχή της φάνηκε δύσκολο, καθώς μεγαλώνοντας έμαθε να είναι παθιασμένη με την αίρεση.

«Ήταν δύσκολο, αλλά ήξερα ότι δεν έκανα κάτι λάθος, γιατί δεν ήταν κάτι για εμένα», εξήγησε η ίδια.

Η Τζάνετ Ζίτινγκ Τζάνετ Ζίτινγκ μέσω USA Today

«Θυμάμαι τα ονόματα και τα γενέθλια τους»

Πλέον, η Ζίτινγκ μένει μόνη της και έχει γίνει viral στο TikTok.

Τα βίντεό της, στα οποία απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ήταν να μεγαλώνει με 44 αδέλφια, συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο στην ζωή τους.

«Οι άνθρωποι σοκάρονται πραγματικά όταν ακούν τις ιστορίες μου. Αυτό με κάνει πάντα να γελάω», είπε η Ζίτινγκ. «Κάποιοι λένε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύω είναι φτιαγμένες με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πραγματικά πολύ αστείο που η ζωή μου, αυτό που για μένα είναι φυσιολογικό, μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονες αντιδράσεις».

Η πιο συχνή ερώτηση που δέχεται είναι αν μπορεί πραγματικά να θυμάται τα ονόματα όλων των αδελφών της. «Φυσικά και μπορώ, θυμάμαι και τα γενέθλια τους», απαντά η ίδια.

Μια άλλη συχνή ερώτηση που δέχεται είναι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του μεγαλύτερου και του μικρότερου αδελφού της. «Ο μεγαλύτερος είναι 48 ετών και ο μικρότερος 15» απαντάει σε ένα άλλο βίντεο.

«Δεν γιορτάζαμε τα γενέθλιά μας»

Καθώς μεγάλωνε, η οικογένεια της Ζίτινγκ δεν γιόρταζε ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε και τα γενέθλια κανενός. Αυτό συνέβη επειδή οι γονείς της, όπως εξηγεί, πίστευαν ότι τα γενέθλια ήταν «ένα κοσμικό γεγονός», αλλά κοιτάζοντας πίσω, η Ζίτινγκ υποψιάζεται ότι είχε να κάνει περισσότερο με την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της.

Η οικογένειά της ζούσε σε ένα μικρό αγρόκτημα με ζωάκια, κάτι που βοήθησε στην μείωση του κόστους των τροφίμων, καθώς μια απλή επίσκεψη σε ένα σουπερμάρκετ ήταν πανάκριβη.

«Θυμάμαι μια φορά που είχαμε πάει σε ένα κατάστημα Costco και είχαμε πληρώσει περίπου 1.500 δολάρια».

Η ιδιωτικότητα ήταν επίσης ένα σπάνιο αγαθό.

Η Ζίτινγκ μοιραζόταν ένα δωμάτιο με επτά από τις αδελφές της, ενώ σε μία περίσταση κοιμόταν στον ίδιο χώρο με 16 από αυτές, λόγω εργασιών που γίνονταν στο σπίτι τους.

Η Τζάνετ Ζίτινγκ (δεξία) με μία από τις αδερφές της, όταν ήταν μικρές Τζάνετ Ζίτινγκ μέσω USA Today

Η ζωή της Ζίτινγκ σήμερα

Πλέον, η Ζίτινγκ έχει γίνει μητέρα και ελπίζει να αποκτήσει ένα ή δύο ακόμα παιδιά- αλλά όχι περισσότερα.

«Δεν σκοπεύω να κάνω ένα εκατομμύριο παιδιά, γιατί μεγάλωσα μερικά από τα μικρότερα αδέλφια μου και αργότερα εργάστηκα ως νταντά, οπότε νιώθω ότι, κατά κάποιον τρόπο, είχα ήδη δικά μου παιδιά από μικρή ηλικία», λέει.

Αν και η Ζίτινγκ έχει αποχωρήσει από την αίρεση, δεν τρέφει κακία προς τα αδέλφια της που επέλεξαν να παραμείνουν.

«Με πολλά από τα αδέλφια μου είμαστε πολύ καλοί φίλοι, και μου αρέσει πολύ το πόσο δεμένοι είμαστε, ειδικά με τις αδελφές μου», λέει.

«Η θρησκεία ήταν ένα πολύ καταπιεστικό ζήτημα για μένα. Ένιωθα λες και ήμουν κλεισμένη σε ένα κουτί. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν ανήκω πια σε αυτήν την αίρεση, παρόλο που εκείνη είναι σημαντική για πολλούς από την οικογένειά μου», κατέληξε.