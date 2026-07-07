Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

Οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο είναι πολλές και τα στελέχη προσπαθούν να «κλειδώσουν» πρόσωπα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό
LIFESTYLE
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Οι παρουσιαστές ήδη έφυγαν για νησιά και διακοπές, στα γραφεία των καναλιών όμως τα στελέχη δουλεύουν πυρετωδώς για να κλείσουν εκκρεμότητες. Σιγά σιγά ξεκινούν οι ανακοινώσεις των μεταγραφών, καθώς συμβόλαια τελειώνουν και πλέον οι τηλεαστέρες είναι «ελεύθεροι και ωραίοι»!

Έτσι, χθες, ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την έλευση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο Φάληρο. Το δίδυμο ολοκλήρωσε, την προηγούμενη εβδομάδα, τη συνεργασία του με την ΕΡΤ και ήδη… κατέφτασε στο Γαλάτσι όπου στήνεται το νέο «στούντιο» της εκπομπής. Οι δύο παρουσιαστές θα κρατούν παρέα στη μεσημεριανή ζώνη και η συνταγή είναι έτοιμη, αφού μπορεί να μην παίρνουν μαζί τους στον ΣΚΑΪ τον τίτλο «Στούντιο 4» αλλά το περιεχόμενο θα είναι ίδιο.

Την ίδια ώρα, στην ΕΡΤ, το διοικητικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4» που αναλαμβάνει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Ανακοίνωση ακόμη δεν έχουμε δει, όμως σύντομα τα δύο πρόσωπα θα ανήκουν επίσημα στην οικογένεια της δημόσιας τηλεόρασης.

Χθες, ο Άκης Παυλόπουλος, μετά από ένα μικρό καλοκαιρινό break, επέστρεψε στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει τα πήγαινε-έλα στον ΑΝΤ1 για να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα του εκπομπή στην πρωινή ζώνη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα στελέχη θεωρούν ότι ο τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα» πρέπει να περάσει στο ένδοξο παρελθόν ώστε να επέλθει ολική ανανέωση. Το πρόσωπο, που θα βρεθεί στο πλευρό του προαναφερθέντος, αποτελεί ακόμη ερωτηματικό.

Άλλωστε, οι αντενικοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους -για την ώρα και μόνο- στην καλοκαιρινή πρωινή εκπομπή που αναμένεται να βγει στον αέρα τις επόμενες εβδομάδες. Ο Βασίλης Παπαδρόσος, με τη μεγάλη εμπειρία του, έκρινε ότι πρέπει να ρίξουν στην αρένα ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο και ο Νίκος Ρογκάκος -που έχει αποδείξει την αξία του σε ό,τι κι αν του ζητηθεί- σηκώνει μανίκια. Άννα Λιβαθινού και Στέφανος Σίσκος θα βρεθούν επίσης στις επάλξεις, προκειμένου να ξεκουραστούν όλοι μέσα στο καλοκαίρι.

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