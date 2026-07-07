Εύβοια: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους για πρόκληση φωτιάς στην Ερέτρια

Snapshot Δύο ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών προκάλεσαν πυρκαγιά στην Ερέτρια Ευβοίας από ρίψη κροτίδων στις 6 Ιουλίου 2026.

Οι ανήλικοι και οι γονείς τους συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραμέληση εποπτείας αντίστοιχα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πρανές οδού και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την αρχή του 2026 μέχρι 6 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 527 πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 167 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 92,22% να οφείλεται σε αμέλεια. Snapshot powered by AI

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες 06 Ιουλίου 2026, στις 19:56, στη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας Ευβοίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, προκάλεσαν την πυρκαγιά από ρίψη κροτίδων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς σε πρανές οδού. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ακολούθησε η προανακριτική διερεύνηση .

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίας 35 και 42 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 6η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 527 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 665.385,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 167 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 154 (92,22%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,78%) από πρόθεση.

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