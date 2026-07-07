Ωραιόκαστρο: Τη «θάβουν» για να περιορίσουν τα τοξικά αέρια - Τι είναι το τρίγωνο της φωτιάς

Snapshot Η φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο προκάλεσε τοξικό νέφος που επηρέασε σχεδόν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα έως την Αττική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνδυάζουν ρίψεις νερού και επιχωματώσεις για να περιορίσουν τη φωτιά, αφαιρώντας το οξυγόνο που τροφοδοτεί τη φλόγα.

Η φωτιά ξεκίνησε το Σάββατο 4/7 και λόγω της ώρας πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο ρίψεις από αέρος, με την κύρια προσπάθεια κατάσβεσης να γίνεται από επίγειες δυνάμεις.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού, χαρτιών και αλουμινίου, καταστρέφοντας τρεις αποθήκες και προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις υφασμάτων και ανακύκλωσης λαδιών. Snapshot powered by AI

Η φωτιά που ξέσπασε από αγροτοδασική έκταση και επεκτάθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, προκάλεσε τοξικό νέφος, το οποίο «ταξίδεψε» σχεδόν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, φθάνοντας μέχρι την Αττική.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν επιχειρούν μόνο με νερό, καθώς δεν είναι αρκετό από μόνο του για να περιοριστεί το μέτωπο. Οι πυροσβέστες εκτός από τις ρίψεις νερού, προχωρούν και σε επιχωματώσεις έτσι ώστε να μην αφήσουν τη φωτιά να... ανασάνει, καθώς ως γνωστόν η φλόγα «τρέφεται» από το οξυγόνο.

Κατά την πάγια τακτική τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ρίχνουν νερό για να πέσει η θερμότητα κι επιπλέον ρίχνουν και χώμα για να αποστερήσουν το οξυγόνο και να σβηστεί πλήρως.

Τι είναι το τρίγωνο της φωτιάς

Τα τρίγωνα της φωτιάς ή τρίγωνα ανάφλεξης είναι τα μοντέλα για την κατανόηση των απαραίτητων συστατικών για την πλειονότητα των φωτιών. Το τρίγωνο απεικονίζει τα τρία στοιχεία που χρειάζεται μια φωτιά για να ανάψει: Θερμότητα, καύσιμο κι ένα οξειδωτικό παράγοντα που στην συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών είναι το οξυγόνο.

Μια πυρκαγιά συνήθως λαμβάνει χώρα όταν τα στοιχεία είναι παρόντα και συνδυασμένα σε σωστό μείγμα, που σημαίνει ότι η φωτιά είναι στην πραγματικότητα ένα γεγονός παρά ένα πράγμα. Μια πυρκαγιά μπορεί να προληφθεί ή να σβήσει με την αφαίρεση οποιουδήποτε από τα στοιχεία στο τρίγωνο της φωτιάς. Για παράδειγμα, η κάλυψη μιας φωτιάς με αντιπυρική κουβέρτα αφαιρεί το οξυγόνο από το τρίγωνο και μπορεί να σβήσει την φωτιά.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Η φωτιά ξεκίνησε στο Ωραιόκαστρο το περασμένο Σάββατο (4/7) περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από τη μονάδα ανακύκλωσης. Ως υπαίτιος της πρόκλησης της πυρκαγιάς συνελήφθη ένας 76χρονος, που προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Λόγω του προχωρημένου της ώρας, δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν πολλές ρίψεις από αέρος (σ.σ.: έγιναν μόνο δύο) κι έτσι η μάχη δόθηκε από τις επίγειες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά επεκτάθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού, χαρτιών και αλουμινίου, καίγοντας τα υλικά που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο και καταστρέφοντας τρεις αποθήκες. Παράλληλα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις υφασμάτων και ανακύκλωσης λαδιών.

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