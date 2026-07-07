11χρονος μαθητής έχασε το χέρι του από επίθεση αλιγάτορα ενώ ψάρευε στη Φλόριντα

Snapshot Ένας 11χρονος μαθητής από την Πενσυλβάνια δέχτηκε επίθεση από αλιγάτορα στη Φλόριντα και έχασε το χέρι του.

Η άμεση παρέμβαση του πατέρα του εμπόδισε χειρότερο τραυματισμό, αλλά το παιδί ακρωτηριάστηκε.

Ο αλιγάτορας που επιτέθηκε σκοτώθηκε από τις αρχές της Φλόριντα.

Στη Φλόριντα έχουν καταγραφεί πάνω από 450 επιθέσεις αλιγάτορα από το 1948, με περίπου 30 θανατηφόρες.

Την επόμενη μέρα, μια γυναίκα πέθανε από επίθεση αλιγάτορα σε ρηχά νερά του ποταμού Econlockhatchee. Snapshot powered by AI

Ένας μαθητής και αθλητής του μπέιζμπολ από την Πενσυλβάνια δέχθηκε άγρια επίθεση από αλιγάτορα, ενώ βρισκόταν σε διακοπές για ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του, στη Φλόριντα.

Ο Μπρόντι Τέρι, 11 ετών, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε κάμπινγκ στη Φλόριντα, στις 27 Ιουνίου, σχεδόν τη στιγμή που επρόκειτο να απελευθερώσει ένα ψάρι πίσω στο νερό, ανέφερε η WKMG.

Ο αλιγάτορας, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από 2,5 μέτρα, έσφιξε τα δόντια του στο χέρι του Μπρόντι, και προσπάθησε να κάνει την τεχνική «ρολό του θανάτου» παρασύροντας το θύμα του στον βυθό.

??Father Pries Jaws Open and Saves Son Attacked by Alligator During Florida Father-Son Fishing trip??

Brodie, 11, was fishing with his dad on vacation in Florida when an alligator bit his hand. The attack occurred at Nelson's Outdoor Resort (also known as Nelson's Fish Camp)… pic.twitter.com/OIcrV65iif — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 7, 2026

Όμως η άμεση αντίδραση του πατέρα του μικρού, να πηδήξει στο νερό και να προσπαθήσει να ανοίξει το στόμα του ερπετού, είχε αποτέλεσμα, αλλά με τραγική συνέπεια, το παιδί να τραυματιστεί ανεπανόρθωτα στο χέρι από το δάγκωμα.

Οι γιατροί προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν ακρωτηριασμένο το χέρι του Brodie πριν ακρωτηριαστεί αργότερα. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή και αναρρώνει στο σπίτι του, στην Πενσυλβάνια.

Ο αλιγάτορας που συμμετείχε στην επίθεση σκοτώθηκε αργότερα από αξιωματούχους της άγριας ζωής της Φλόριντα.

Η Φλόριντα φιλοξενεί περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες – και η πολιτεία έχει καταγράψει περισσότερες από 450 επιθέσεις από το 1948.

Αλλά λίγο περισσότερα από 30 από αυτά αποδείχθηκαν θανατηφόρα, αποκάλυψε η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα.

Την επομένη της επίθεσης στον Μπρόντι, η πεζοπόρος από τη Φλόριντα, Μπρίτανι Κλαρκ πέθανε αφού ένας αλιγάτορας της επιτέθηκε και με το ρολό του θανάτου της έκοψε τα χέρια.

Πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο ως αποτέλεσμα των «πολλαπλών τραυματισμών από αμβλύ δύναμη στα άνω άκρα» που υπέστη.

Η Κλαρκ κολυμπούσε σε ρηχά νερά, μόλις σε 60 εκατοστά στον ποταμό Econlockhatchee όταν δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από το ερπετό.