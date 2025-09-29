Χανιά: «Με κορόιδευε και μου σάλεψε» - Τι είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος στην Ασή Γωνιά

Ξεκίνησε σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης η δίκη για την αδελφοκτονία που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου του 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

«Ζητάω συγγνώμη, μου σάλεψε», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο 54χρονος που σήκωσε το όπλο, το έστρεψε κατά του 71χρονου αδερφού του και τον πυροβόλησε σκοτώνοντάς τον.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 54χρονος αναμένεται να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για το ομολογημένο έγκλημα θέλοντας έτσι να «σπάσει» τα ισόβια που έχουν επιβληθεί σε βάρος του σε πρώτο βαθμό.

Ο δράστης, στην απολογία του ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στα σκληρά παιδικά χρόνια που βίωσε την καταπίεση και την κακοποιητική συμπεριφορά από τους μεγάλους του αδερφούς (πρόκειται για τον 8ο παιδί της οικογένειας), οι οποίοι τον ανάγκαζαν να εργάζεται σκληρά από μικρή ηλικία.

Όπως περιέγραψε στην συνέχεια ο 54χρονος, με το θύμα έμεναν δίπλα δίπλα και είχαν μεταξύ τους «αλλοπρόσαλη αγάπη». Στη συνέχεια περιέγραψε τον ιδιότροπο χαρακτήρα του θύματος αλλά και τα δικά του ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν και από άλλες μαρτυρίες.

Τι είπε για το μοιραίο βράδυ

Ο 54χρονος στη συνέχεια περιέγραψε τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου 2019. Όπως υποστήριξε στην απολογία του «με κορόιδευαν που χώρισα και χασκογελούσαν» ενώ όπως εξήγησε στη συνέχεια αφού εισέπραξε χλευαστική συμπεριφορά από τη μεριά του θύματος στην πλατεία του χωριού, πήρε το όπλο και επέστρεψε στο σημείο με σκοπό «να τον φοβερίσει».

«Έβαλα το όπλο στην τσέπη μου για να φουσκώνει η τσέπη μου και τον σκότωσα. Το κάνε κι αυτός» τόνισε στην απολογία του ενώ σε επίμονες ερωτήσεις της έδρας σχετικά, παραδέχτηκε πως κατείχαν τα όπλα παράνομα και ότι «όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα». Όσον αφορά τους τέσσερις πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα υποστήριξε πως «μου σάλεψε τον φοβήθηκα, ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος» ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε πάρει την απόφαση να τον σκοτώσει όταν πήρε το όπλο.

«Τον αδερφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια, να καταστραφεί κι αυτός και εγώ;», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δίκη παρίσταται υποστήριξη της κατηγορίας η μεριά του παθόντα αλλά και υπεράσπιση του κατηγορούμενου, μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να επουλωθούν οι πληγές.

Πάντως και οι δύο πλευρές παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, έδειξαν τον δέοντα σεβασμό στην διαδικασία και παρέμειναν εντός της αίθουσας του Εφετείου χωρίς περιορισμούς και αστυνομικές ενισχύσεις.

