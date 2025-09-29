Χανιά: «Με κορόιδευε και μου σάλεψε» - Τι είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος στην Ασή Γωνιά

Πώς ο 54χρονος αδελφοκτόνος περιέγραψε τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου του 2019

Newsbomb

Χανιά: «Με κορόιδευε και μου σάλεψε» - Τι είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος στην Ασή Γωνιά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκίνησε σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης η δίκη για την αδελφοκτονία που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου του 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

«Ζητάω συγγνώμη, μου σάλεψε», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο 54χρονος που σήκωσε το όπλο, το έστρεψε κατά του 71χρονου αδερφού του και τον πυροβόλησε σκοτώνοντάς τον.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 54χρονος αναμένεται να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για το ομολογημένο έγκλημα θέλοντας έτσι να «σπάσει» τα ισόβια που έχουν επιβληθεί σε βάρος του σε πρώτο βαθμό.

Ο δράστης, στην απολογία του ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στα σκληρά παιδικά χρόνια που βίωσε την καταπίεση και την κακοποιητική συμπεριφορά από τους μεγάλους του αδερφούς (πρόκειται για τον 8ο παιδί της οικογένειας), οι οποίοι τον ανάγκαζαν να εργάζεται σκληρά από μικρή ηλικία.

Όπως περιέγραψε στην συνέχεια ο 54χρονος, με το θύμα έμεναν δίπλα δίπλα και είχαν μεταξύ τους «αλλοπρόσαλη αγάπη». Στη συνέχεια περιέγραψε τον ιδιότροπο χαρακτήρα του θύματος αλλά και τα δικά του ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν και από άλλες μαρτυρίες.

Τι είπε για το μοιραίο βράδυ

Ο 54χρονος στη συνέχεια περιέγραψε τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου 2019. Όπως υποστήριξε στην απολογία του «με κορόιδευαν που χώρισα και χασκογελούσαν» ενώ όπως εξήγησε στη συνέχεια αφού εισέπραξε χλευαστική συμπεριφορά από τη μεριά του θύματος στην πλατεία του χωριού, πήρε το όπλο και επέστρεψε στο σημείο με σκοπό «να τον φοβερίσει».

«Έβαλα το όπλο στην τσέπη μου για να φουσκώνει η τσέπη μου και τον σκότωσα. Το κάνε κι αυτός» τόνισε στην απολογία του ενώ σε επίμονες ερωτήσεις της έδρας σχετικά, παραδέχτηκε πως κατείχαν τα όπλα παράνομα και ότι «όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα». Όσον αφορά τους τέσσερις πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα υποστήριξε πως «μου σάλεψε τον φοβήθηκα, ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος» ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε πάρει την απόφαση να τον σκοτώσει όταν πήρε το όπλο.

«Τον αδερφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια, να καταστραφεί κι αυτός και εγώ;», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δίκη παρίσταται υποστήριξη της κατηγορίας η μεριά του παθόντα αλλά και υπεράσπιση του κατηγορούμενου, μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να επουλωθούν οι πληγές.

Πάντως και οι δύο πλευρές παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, έδειξαν τον δέοντα σεβασμό στην διαδικασία και παρέμειναν εντός της αίθουσας του Εφετείου χωρίς περιορισμούς και αστυνομικές ενισχύσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η κρίση καυσίμων στη Ρωσία: Με δελτίο η αγορά βενζίνης στην Κριμαία - Συνεχίζει τον βομβαρδισμό διυλιστηρίων το Κίεβο

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για αιτήσεις

18:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο μικρός Μιχαήλ συνάντησε τους παίκτης της «Ένωσης» στα Σπάτα (βίντεο)

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Δένδια με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας - Υπογραφή δήλωσης προθέσεων για 2+2 φρεγάτες κλάσης Bergamini

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Παρμενίων 2025: Τι ώρα θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διάταγμα για στρατολόγηση 135.000 νεοσύλλεκτων υπέγραψε ο Πούτιν

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λύθηκε το «θρίλερ» με τον εκδοτικό οίκο του Τσίπρα - Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου

17:56ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Ξεκινά η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου - Ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

17:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε, συγγνώμη», είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ασή Γωνιά

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Περιπλανώμενο γουάλαμπι κυκλοφορεί ελεύθερο στο Βερολίνο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Fake news η «κατάρριψη» τουρκικού Bayraktar ανοιχτά της Κρήτης - Τι γίνεται με τις πτήσεις drone της Άγκυρας στο ΝΑ Αιγαίο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομία

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα μέχρι τη σύλληψή του, οι δύο γυναίκες, και τα τρία αυτοκίνητα που έγιναν... σμπαράλια

17:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Αφέθηκε ελεύθερος ο ηθοποιός - Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος – Ήταν για σεζόν στο νησί, θα έφευγε σήμερα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δένδιας στην Ιταλία για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία αγοράς 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου Bergamini (Fremm)

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: 100% δασμός σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ

17:11LIFESTYLE

Πέτρος Φιλιππίδης: «Ζει με 800 ευρώ σύνταξη και τον μισθό της γυναίκας του», λέει ο δικηγόρος του

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα μέχρι τη σύλληψή του, οι δύο γυναίκες, και τα τρία αυτοκίνητα που έγιναν... σμπαράλια

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομία

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη

17:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε, συγγνώμη», είπε στην απολογία του ο αδελφοκτόνος για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ασή Γωνιά

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Δένδια με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας - Υπογραφή δήλωσης προθέσεων για 2+2 φρεγάτες κλάσης Bergamini

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λύθηκε το «θρίλερ» με τον εκδοτικό οίκο του Τσίπρα - Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος – Ήταν για σεζόν στο νησί, θα έφευγε σήμερα

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Παρμενίων 2025: Τι ώρα θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ