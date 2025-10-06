Γόννοι Λάρισας: Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέρφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

Με τις απολογίες των δύο αδερφών, οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα που έψαχνε για λίρες στους Γόννους Λάρισας κλείνει ο πρώτος κύκλος αυτής της περιπέτειας που κατέληξε σε τραγωδία για έναν 53χρονο από τη Μαγνησία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, ο 53χρονος παγιδεύτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο όπου είχε πάει μαζί με έναν 77χρονο και τα δύο αδέλφια προκειμένου να ψάξουν για λίρες. Ο άτυχος 53χρονος εγκλωβίστηκε στο σπήλαιο και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Ο 77χρονος συνελήφθη και απολογήθηκε στην ανακρίτρια την Πέμπτη. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα.

Να σημειωθεί πως και οι τρεις κατηγορούνται για την κακουργηματική περίπτωση της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Με πληροφορίες από larissanet.gr

Διαβάστε επίσης