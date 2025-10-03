Λάρισα: Ψάχνουν τα αίτια θανάτου του 53χρονου – Κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τις «λίρες» στους Γόννους Λάρισας, που κόστισε τη ζωή στον 53χρονο άνδρα.

Τα δύο δίδυμα αδέλφια από τον Αμπελώνα, τα οποία αναζητούνταν, παραδόθηκαν αυτοβούλως στις αρχές, συνοδευόμενα από τον δικηγόρο τους, βάζοντας τέλος στην εξαφάνισή τους που διήρκεσε πολλές ώρες.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο αδελφός τους, στον οποίο ανήκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση της αναζήτησης του θαμμένου «θησαυρού»

Ο 77χρονος χρυσοθήρας, που ήταν μαζί με τον 53χρονο και ειδοποίησε το 112 όταν εκείνος εγκλωβίστηκε, είχε ήδη συλληφθεί και την Πέμπτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.

Οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 53χρονος υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από την πτώση, καθώς και τραυματισμούς από πέτρες που αποκολλήθηκαν.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν θεωρούν ότι οι τραυματισμοί αυτοί αρκούν για να εξηγήσουν τον θάνατο. Κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις για τυχόν εισπνοή επικίνδυνων αερίων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο ή μεθάνιο, που πιθανόν να επικρατούσαν στο κλειστό περιβάλλον της στοάς.

Οι συγγενείς του 53χρονου θρηνούν για τον ξαφνικό χαμό του και ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα αίτια του θανάτου και να αποδώσουν ευθύνες για την παράνομη δραστηριότητα.