Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση ανάσυρσής του 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας, με τραγικό φινάλε.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε παρέα 4 – 5 ατόμων που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο εν λόγω λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με βάθος περισσότερο από 10 μέτρα.

Πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε ότι υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν έχουν αποπειραθεί να ψάξουν για λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό».

Ο κ. Πουρνάρας συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το σπήλαιο που οι περισσότερεοι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπούν, να ψάξουν να βρουν (χρυσό) , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

Ο πρώην αστυνομικός στη συνέχεια τόνισε: «Όλη η πλευρά του Ολύμπου από τη Ροδιά μέχρι της Ραψάνη έχει σπηλαιώματα».

Προτού καταλήξει ο κ. Πουρνάρας ανέφερε με νόημα: «Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;»

Δείτε το βίντεο:

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος

Το Mega το μεσημέρι της Τρίτης αποκάλυψε φωτογραφίες από τη σπηλιά που βρίσκεται εγκλωβισμένος ο 53χρονος άνδρας.

Όπως θα δείτε ο χρυσοθήρας μαζί με τους συνεργούς του είχαν φτιάξει εξαερισμό προκειμένου να διευκολύνουν τις εργασίες τους μέσα στη σπηλιά.

Οι χρυσοθήρες ένωσαν μεταξύ τους σακούλες προκειμένου να έχουν καθαρό αέρα μέσα στο σπήλαιο στην άκρη των οποίων υπήρχε και ένας ανεμιστήρας.