Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση ανάσυρσής του 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας,.

Όταν ο 53χρονος ανασύρθηκε από τους διασώστες, του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρισκόταν και γιατρός.

Στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας αναφέρει:

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».

Σημειώνεται ότι o 53χρονος - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- είχε μπει μέσα στη σπηλιά μαζί με άλλους τρεις χρυσοθήρες, για να ψάξουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους συνεργούς του ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές για το συμβάν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τις Αρχές να αναζητούν τους άλλους δύο συνεργούς του οι οποίοι διέφυγαν από το σημείο.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου

Μετά από μια δύσκολη επιχείρηση, οι πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια κλιμακίου από τη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να ανασύρουν τον 53χρονο άνδρα από το σπήλαιο όπου είχε εγκλωβιστεί.

Νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να τον προσεγγίσουν χωρίς επιτυχία, καθώς σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση.

Ο διοικητής της ΕΜΑΚ, Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, μιλώντας στο Newsbomb.gr, είχε τονίσει ότι η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη: «Υπάρχουν κατολισθήσεις, πέφτουν πέτρες και οι διασώστες σκάβουν για να τον απεγκλωβίσουν. Στον άνδρα χορηγήσαμε οξυγόνο και ανταποκρίνεται. Η επιχείρηση συνεχίζεται σε εξέλιξη».

Για να αποτρέψουν τον κίνδυνο νέας κατολίσθησης, τοποθέτησαν ειδικά υποστυλώματα, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια της διάσωσης. Έτσι, στη δεύτερη προσπάθεια, έφτασαν στον άνδρα, του παρείχαν οξυγόνο και κέρδισαν πολύτιμο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της διάσωσης μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Γόννων και ένας πυροσβέστης.

Τι έψαχναν στο σπήλαιο

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν δει τέσσερα άτομα να επισκέπτονται το σημείο, στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Εκεί υπήρχε μια μικρή σπηλιά, στην οποία οι τέσσερις φαίνεται πως προσπάθησαν να ανοίξουν μεγαλύτερη σήραγγα.

Όπως ανέφερε ο κ. Πουρνάρας, πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν έχουν αποπειραθεί να ψάξουν για λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό».

Ο κ. Πουρνάρας συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το σπήλαιο που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπουν, να ψάξουν να βρουν (χρυσό) , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

Ο πρώην αστυνομικός στη συνέχεια τόνισε: «Όλη η πλευρά του Ολύμπου από τη Ροδιά μέχρι της Ραψάνη έχει σπηλαιώματα».

Προτού καταλήξει ο κ. Πουρνάρας ανέφερε με νόημα: «Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;»

