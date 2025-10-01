Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά σε περιοχή της Λάρισας

Newsbomb

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση ανάσυρσής του 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας,.

Όταν ο 53χρονος ανασύρθηκε από τους διασώστες, του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρισκόταν και γιατρός.

Στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστική Υπηρεσίας αναφέρει:

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΑΚ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΓΙΑ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
0102
Πηγή: INTIME NEWS
ΕΜΑΚ ΛΑΡΙΣΑ
0202
Πηγή: INTIME NEWS

Σημειώνεται ότι o 53χρονος - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- είχε μπει μέσα στη σπηλιά μαζί με άλλους τρεις χρυσοθήρες, για να ψάξουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους συνεργούς του ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές για το συμβάν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τις Αρχές να αναζητούν τους άλλους δύο συνεργούς του οι οποίοι διέφυγαν από το σημείο.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου

Μετά από μια δύσκολη επιχείρηση, οι πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια κλιμακίου από τη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να ανασύρουν τον 53χρονο άνδρα από το σπήλαιο όπου είχε εγκλωβιστεί.

Νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να τον προσεγγίσουν χωρίς επιτυχία, καθώς σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση.

Ο διοικητής της ΕΜΑΚ, Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, μιλώντας στο Newsbomb.gr, είχε τονίσει ότι η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη: «Υπάρχουν κατολισθήσεις, πέφτουν πέτρες και οι διασώστες σκάβουν για να τον απεγκλωβίσουν. Στον άνδρα χορηγήσαμε οξυγόνο και ανταποκρίνεται. Η επιχείρηση συνεχίζεται σε εξέλιξη».

Για να αποτρέψουν τον κίνδυνο νέας κατολίσθησης, τοποθέτησαν ειδικά υποστυλώματα, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια της διάσωσης. Έτσι, στη δεύτερη προσπάθεια, έφτασαν στον άνδρα, του παρείχαν οξυγόνο και κέρδισαν πολύτιμο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της διάσωσης μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Γόννων και ένας πυροσβέστης.

Τι έψαχναν στο σπήλαιο

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν δει τέσσερα άτομα να επισκέπτονται το σημείο, στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Εκεί υπήρχε μια μικρή σπηλιά, στην οποία οι τέσσερις φαίνεται πως προσπάθησαν να ανοίξουν μεγαλύτερη σήραγγα.

Όπως ανέφερε ο κ. Πουρνάρας, πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν έχουν αποπειραθεί να ψάξουν για λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό».

Ο κ. Πουρνάρας συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το σπήλαιο που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπουν, να ψάξουν να βρουν (χρυσό) , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

Ο πρώην αστυνομικός στη συνέχεια τόνισε: «Όλη η πλευρά του Ολύμπου από τη Ροδιά μέχρι της Ραψάνη έχει σπηλαιώματα».

Προτού καταλήξει ο κ. Πουρνάρας ανέφερε με νόημα: «Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση ως τις 20 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

04:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής απέρριψε την έφεση του Diddy – Αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια φυλάκιση

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον κίνδυνο δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα»

03:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέσθηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα – Είχε καταδικαστεί για την δολοφονία ζευγαριού το 1990

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 θέσεις από επιλαχόντες ΥΕ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

01:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες

01:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη και ρεκόρ στη Wall Street, παρά την απειλή του shutdown

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

01:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του με πέτρα - Νεκρός και ο γιος, σοβαρά τραυματισμένη η κόρη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος

20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μετά από 2 χρόνια, οι επιστήμονες γνωρίζουν τελικά από πού ήρθε αυτός ο διαστημικός βράχος

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ