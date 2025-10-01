Λάρισα: «Έχουν επαναληφθεί αντίστοιχα περιστατικά με κυνήγι θησαυρών», λέει κάτοικος στο Newsbomb
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τα τελευταία χρόνια επικρατεί «φρενίτιδα» για τον εντοπισμό κρυμμένων θησαυρών
Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα αλλά και τον Βόλο ο θάνατος ενός άνδρα σε περιστατικό που συνδέεται με αναζήτηση θησαυρού.
Σύμφωνα με τον Στέλιο Σούρλα, δικηγόρο και κάτοικο της περιοχής, το σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας βρίσκεται κοντά στο δρόμο Γόννων προς Καλλιπεύκη, μόλις 15 λεπτά από το χωριό του.
«Την τελευταία πενταετία υπάρχει φρενίτιδα στην περιοχή, και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο σημείο», δήλωσε ο κ. Σούρλας στο Newsbomb.gr. Όπως εξήγησε, κοντά στο σημείο υπάρχει ζώνη ρίψεως από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, εκεί μπορεί να βρίσκονται λίρες των ανταρτών.
Ο ίδιος τόνισε ότι «παρόμοια περιστατικά έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς με τραγικές συνέπειες». Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του νέου περιστατικού, ενώ οι Aρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο τέτοιων αναζητήσεων θησαυρών σε ιστορικές ζώνες.