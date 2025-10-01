Λάρισα: «Έχουν επαναληφθεί αντίστοιχα περιστατικά με κυνήγι θησαυρών», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τα τελευταία χρόνια επικρατεί «φρενίτιδα» για τον εντοπισμό κρυμμένων θησαυρών

Λάρισα: «Έχουν επαναληφθεί αντίστοιχα περιστατικά με κυνήγι θησαυρών», λέει κάτοικος στο Newsbomb
Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα αλλά και τον Βόλο ο θάνατος ενός άνδρα σε περιστατικό που συνδέεται με αναζήτηση θησαυρού.

Σύμφωνα με τον Στέλιο Σούρλα, δικηγόρο και κάτοικο της περιοχής, το σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας βρίσκεται κοντά στο δρόμο Γόννων προς Καλλιπεύκη, μόλις 15 λεπτά από το χωριό του.

«Την τελευταία πενταετία υπάρχει φρενίτιδα στην περιοχή, και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο σημείο», δήλωσε ο κ. Σούρλας στο Newsbomb.gr. Όπως εξήγησε, κοντά στο σημείο υπάρχει ζώνη ρίψεως από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, εκεί μπορεί να βρίσκονται λίρες των ανταρτών.

Ο ίδιος τόνισε ότι «παρόμοια περιστατικά έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς με τραγικές συνέπειες». Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του νέου περιστατικού, ενώ οι Aρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο τέτοιων αναζητήσεων θησαυρών σε ιστορικές ζώνες.

