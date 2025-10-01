Λάρισα: Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

Ο 53χρονος Αθανάσιος Νεοχωρίτης έχασε τη ζωή του στους Γόννους Λάρισας, έπειτα από κυνήγι θησαυρών σε σπηλιά. Ο 53χρονος έπεσε στη σπηλιά και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ επιχειρούσαν για 12 ώρες, όμως δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Ο 53χρονος υπέστη πνευμοθώρακα και κάταγμα στο πόδι, πιθανότατα εξαίτιας κατολίσθησης ή πτώσης μέσα στη σπηλιά περίπου 23 μέτρων.

Στο σημείο κατασκευάστηκαν ειδικά υποστυλώματα για την ασφαλή προσέγγιση του εγκλωβισμένου, ενώ οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με οξυγόνο, ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πλέον αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα.

Η κηδεία του 53χρονου θα γίνει αύριο, στις 12:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πτελεού.