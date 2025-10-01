Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος εγκλωβίστηκε στο σπήλαιο των Γόννων

Οι θρύλοι για χρυσό, η μοιραία «επιχείρηση» και το άδοξο τέλος

Ο Αθανάσιος Νεοχωρίτης κάτοικος Βόλου με καταγωγή από Πτελεό είναι ο άτυχος 53χρονος που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά στους Γόννους και υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ της Τρίτης (30/9).

Ο 53χρονος ήταν πρώτος ξάδελφος του προέδρου της Κοινότητας Πτελεού, που ονομάζεται επίσης Αθανάσιος Νεοχωρίτης. Ηταν συνταξιούχος και διέμενε στον Μάραθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανασύρθηκε από τη σπηλιά, ήταν ήδη χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Στην πορεία ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, έλεγε ότι πονούσε στα πλευρά.

Επί τόπου πλήρωμα ασθενοφόρου κατέβαλε γενναίες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρει επί 40 και πλέον λεπτά, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σορός του έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε παρέα 4 – 5 ατόμων που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο εν λόγω λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με βάθος περισσότερο από 10 μέτρα.

Πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε ότι υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν έχουν αποπειραθεί να ψάξουν για λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό».

Ο κ. Πουρνάρας συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το σπήλαιο που οι περισσότερεοι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπούν, να ψάξουν να βρουν (χρυσό) , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

Ο πρώην αστυνομικός στη συνέχεια τόνισε: «Όλη η πλευρά του Ολύμπου από τη Ροδιά μέχρι της Ραψάνη έχει σπηλαιώματα».

Προτού καταλήξει ο κ. Πουρνάρας ανέφερε με νόημα: «Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;»

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος

Το Mega το μεσημέρι της Τρίτης αποκάλυψε φωτογραφίες από τη σπηλιά που βρέθηκε εγκλωβισμένος ο 53χρονος άνδρας.

Όπως θα δείτε ο χρυσοθήρας μαζί με τους συνεργούς του είχαν φτιάξει εξαερισμό προκειμένου να διευκολύνουν τις εργασίες τους μέσα στη σπηλιά.

λάρισα
larisa-spilia.jpg

Η περιοχή που ερευνά η ΕΜΑΚ

onlarissa.gr

