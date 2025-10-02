Λάρισα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τις λίρες στους Γόννους, καθώς τα δύο αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας, που αναζητούνταν από τις Αρχές, παραδόθηκαν πριν από λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με το Onlarissa, oι δίδυμοι εμφανίστηκαν αυτοβούλως, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, βάζοντας τέλος στην εξαφάνιση που διαρκούσε από το μεσημέρι της Τρίτης. Παράλληλα, συνελήφθη και ο αδελφός τους, στον οποίο ανήκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε και ο 77χρονος χρυσοθήρας, ο οποίος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας. Ο ηλικιωμένος είχε συλληφθεί προχθές, ενώ ήταν εκείνος που ειδοποίησε μέσω του 112 όταν ο 53χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε στο λαγούμι της σπηλιάς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.