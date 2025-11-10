Στη φυλακή ο αστυνομικός της Νέας Ιωνίας για υπόθεση ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος αστυνομικός του τμήματος Νέας Ιωνίας που κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.



«Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Εχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη. Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα», φέρεται να είπε κατά την απολογία του.



Στη φυλακή οδηγείται και ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση και δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών. «Είμαι θύμα των ναρκωτικών. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.



Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του η οποία αρνήθηκε την κατηγορία ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη τέσσερα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος, ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.