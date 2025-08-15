Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας

Τα ονόματα της Παναγίας αντλούνται είτε από την τοπική ιστορία, είτε από τη σχέση με το Χριστό, είτε με τον τρόπο που γίνεται η εικονογράφηση.



Έτσι, με βάση την τοποθεσία έχουν ονομαστεί η Παναγία Σπηλιανή στο Πυθαγόρειο της Σάμου (η εικόνα της Παναγίας εντοπίστηκε σε σπηλιά, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα το εκκλησάκι), η Παναγία Σουμελά (στο όρος Μελά του Πόντου), Παναγία Λιμνιά (στη Λίμνη Ευβοίας), Παναγία Φοδελιώτισσα (στο Φόδελε στο Ηράκλειο Κρήτης), η Παναγία η Κύκκου στην Κύπρο, η Παναγία Θαλασσινή στην Άνδρο, η Παναγία η Γκρεμιώτισσα στην Ίο.

Από την προέλευση της τιμώμενης εικόνας πήρε την ονομασία της η Παναγιά Χοζοβιώτισσα (η εικόνα προέρχεται από τα Χόζοβα της Παλαιστίνης) στην Αμοργό.

Άλλες ευλαβικές ονομασίες της Παναγίας προήλθαν από τον τρόπο που απεικονίζεται. Από τον τρόπο αναπαράστασης στην εικόνα προέρχονται η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, καθώς ο Χριστός απεικονίζεται να αγγίζει το μάγουλο της Μητέρας του, η Παναγία η Βρεφοκρατούσα, η Θρηνούσα, η Μεγαλομάτα.

Μια τρίτη κατηγορία ονομάτων της Θεοτόκου προέρχεται από τη σύνδεση με φυσικά φαινόμενα: από τις πιο γνωστές εορτάζουσες εκκλησίες είναι η Φιδούσα (ή κατ' άλλους Φιδιώτισσα) στην Κεφαλονιά, όπου εμφανίζονται μικρά και ακίνδυνα φίδια.

Στη Ζάκυνθο βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Θαλασσομαχούσας που, σύμφωνα με την παράδοση, εκλάπη και παρόλο που έπεσε στη θάλασσα, έφτασε και πάλι στο Μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί.