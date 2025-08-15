Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας
Προσωνύμια πρωτότυπα αποδίδονται στη Θεοτόκο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Τα ονόματα της Παναγίας αντλούνται είτε από την τοπική ιστορία, είτε από τη σχέση με το Χριστό, είτε με τον τρόπο που γίνεται η εικονογράφηση.
Έτσι, με βάση την τοποθεσία έχουν ονομαστεί η Παναγία Σπηλιανή στο Πυθαγόρειο της Σάμου (η εικόνα της Παναγίας εντοπίστηκε σε σπηλιά, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα το εκκλησάκι), η Παναγία Σουμελά (στο όρος Μελά του Πόντου), Παναγία Λιμνιά (στη Λίμνη Ευβοίας), Παναγία Φοδελιώτισσα (στο Φόδελε στο Ηράκλειο Κρήτης), η Παναγία η Κύκκου στην Κύπρο, η Παναγία Θαλασσινή στην Άνδρο, η Παναγία η Γκρεμιώτισσα στην Ίο.
Από την προέλευση της τιμώμενης εικόνας πήρε την ονομασία της η Παναγιά Χοζοβιώτισσα (η εικόνα προέρχεται από τα Χόζοβα της Παλαιστίνης) στην Αμοργό.
Άλλες ευλαβικές ονομασίες της Παναγίας προήλθαν από τον τρόπο που απεικονίζεται. Από τον τρόπο αναπαράστασης στην εικόνα προέρχονται η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, καθώς ο Χριστός απεικονίζεται να αγγίζει το μάγουλο της Μητέρας του, η Παναγία η Βρεφοκρατούσα, η Θρηνούσα, η Μεγαλομάτα.
Μια τρίτη κατηγορία ονομάτων της Θεοτόκου προέρχεται από τη σύνδεση με φυσικά φαινόμενα: από τις πιο γνωστές εορτάζουσες εκκλησίες είναι η Φιδούσα (ή κατ' άλλους Φιδιώτισσα) στην Κεφαλονιά, όπου εμφανίζονται μικρά και ακίνδυνα φίδια.
Στη Ζάκυνθο βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Θαλασσομαχούσας που, σύμφωνα με την παράδοση, εκλάπη και παρόλο που έπεσε στη θάλασσα, έφτασε και πάλι στο Μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί.