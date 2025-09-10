Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Κλήμεντος, των Αγίων Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων και της Αγίας Πουλχερίας της παρθένου

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα
Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Μηνοδώρα
  • Μητροδώρα
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

* Αυτό το όνομα εορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες

Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, πι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βιθυνία.

Η λάμψη της παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τις έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών ενώ οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη της φροντίδα ήταν «μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεὶν ἑαυτάς, ἢ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῶ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῶ πολυτελεῖ» (Α' προς Τιμόθεον, β' 9). Δηλαδή φρόντιζαν να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη και όχι με φιλάρεσκα πλεξίματα των μαλλιών τους ή με χρυσά ή μαργαριτένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή.

Για την αγάπη, λοιπόν του Χριστού, άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο, κοντά στα Πύθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο τη σωφροσύνη τους. Γι' αυτό αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες, και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου.

Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Βλέποντας, τη φρόνηση και τη σύνεση, αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξε και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Τα υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και έτσι ένδοξα παρέδωσαν της ψυχές τους στο νυμφίο τους Χριστό (290 μ.Χ.). Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματα τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Τὸν τρισάριθμον σύλλογον καὶ θεόπλοκον, τῶν αὐτάδελφων παρθένων στέψωμεν θείαις ᾠδαῖς, ἀνδρικῶς γὰρ τὸν ἐχθρὸν κατετροπώσαντο, ὅθεν προϊστάντι ἡμῶν τῶν βοώντων ἐκτενῶς, χαῖρε, σεμνὴ Μηνοδώρα, σὺν Μητροδώρα τῇ θείᾳ καὶ Νυμφοδώρα τῇ θεόφρονι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:24LIFESTYLE

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Η Τσολάκη και ο Κωστόπουλος, η Γερμανού και τα νέα πρόσωπα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το καλοκαίρι – Σε άνοδο η θερμοκρασία την Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Στόλος για τη Γάζα» καταγγέλλει νέα επίθεση με drone σε σκάφος της – Δείτε το βίντεο

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

45η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε Κίνα και Ινδία

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

20:50TRAVEL

Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα

01:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΣΑΠΠ για Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα εκτός Νεπάλ»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ