Σχολή Εθνικής Άμυνας: Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού - Πότε λήγει η προθεσμία

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη της Σχολής Εθνικής Άμυνας για 16 προσλήψεις εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών(ΔΣΣ)(«International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».

Οι άρρενες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά τον χρόνο διορισμού των υποψηφίων, να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία ή ανυποταξία.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις εν λόγω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 25 Ιουνίου 2021,τα απαιτούμενα έντυπα-δικαιολογητικά, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: isc@hndc.mil.gr.

