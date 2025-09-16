ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Εκδόθηκε η 5Κ/2025 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Οι θέσεις

Η προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.

Η προκήρυξη προβλέπει 20 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

ΠΕ Οικονομικού

ΠΕ Στατιστικών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 4 θέσεις