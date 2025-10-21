Προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα – Δείτε την προκήρυξη

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 150 ιδιωτών επί θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας.

Στην πρόσληψη 150 ατόμων ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη.

Όπως ανακοινώθηκε η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 150 ιδιωτών επί θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής), συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης «η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου: ‘'Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα''».

Δείτε την προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εδώ, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Εδώ, Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Εδώ, Στοιχεία ΔΙ.Π.Υ.Ν. / ΔΙ.Π.Υ.

Εδώ, Υπόδειγμα Γ - Εξουσιοδότηση

Εδώ, Υπόδειγμα Δ - Ιατρική Βεβαίωση

